Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Oroszország

Oroszország reagált Zelenszkij fenyegetőzésére – meglepő, amit mondtak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb veszélyes kijelentést tett: közölte, hogy ha az Egyesült Államoktól megkapják a nagy hatótávolságú fegyvereket, akkor azokat Oroszország ellen fogják bevetni. Erre a kijelentére reagált Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországfegyverDmitrij MedvegyevVolodimir Zelenszkij

Oroszország olyan fegyverekkel rendelkezik, amelyek ellen egyetlen óvóhely sem tud védelmet nyújtani – mondta Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke Zelenszkij szavaira reagálva.

oroszország
Oroszország reagált Zelenszkij kijelentésére
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

Oroszország Zelenszkij szavaira reagált

„És ezt az amerikaiaknak is tudomásul kell venni” – tette hozzá a politikus a közösségi médiában.

Ezzel Dmitrij Medvegyev kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi, Oroszországot fenyegető kijelentéseit. A friss interjúban Zelenszkij arról is beszélt, hogy készen áll lemondani az elnöki posztról a harci cselekmények befejezése után.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!