Oroszország olyan fegyverekkel rendelkezik, amelyek ellen egyetlen óvóhely sem tud védelmet nyújtani – mondta Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke Zelenszkij szavaira reagálva.

Oroszország Zelenszkij szavaira reagált

„És ezt az amerikaiaknak is tudomásul kell venni” – tette hozzá a politikus a közösségi médiában.

Ezzel Dmitrij Medvegyev kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi, Oroszországot fenyegető kijelentéseit. A friss interjúban Zelenszkij arról is beszélt, hogy készen áll lemondani az elnöki posztról a harci cselekmények befejezése után.