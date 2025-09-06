Altatás közben erőszakolta meg áldozatait egy orvos

A New York Post információi szerint a Queensben dolgozó orvos, Zhi Alan Cheng korábban egy neves kórház gasztroenterológusaként tevékenykedett, ám valójában súlyos bűncselekmények sorozatát követte el. A nyomozás során kiderült, hogy több mint ötven rendbeli szexuális bűncselekménnyel vádolták meg, végül hét nő sérelmére elkövetett erőszak miatt találták bűnösnek. A hatóságok a férfi lakásán és munkahelyén is sokkoló felvételeket találtak, amelyek bizonyították tetteit.

Beteg nőket molesztált az amerikai orvos (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Az orvos a saját betegeit sem kímélte

A vádirat szerint Cheng nemcsak magánéletében, hanem kórházi munkája során is visszaélt a nők kiszolgáltatottságával. A bizonyítékok között olyan felvételek is voltak, amelyek azt mutatták, ahogy a férfi szexuálisan zaklat altatásban fekvő, mindössze 19 éves betegeket. Más videókban otthonában, tudattalan állapotban lévő, kábítószerekkel elkábított nőket erőszakolt meg.

Az ügyészség szerint az orvos többféle drogot tartott magánál, köztük kokaint, ketamint, LSD-t és altatásra alkalmas szereket is.

„Túl enyhe az ítélet” – állítják az áldozatok

Bár a bíróság 24 év börtönbüntetést szabott ki, az áldozatok és jogi képviselőik szerint a döntés nem elég szigorú. Egyikük úgy nyilatkozott:

Ő 60 éves kora körül szabadulhat, és újrakezdheti az életét, miközben mi örökre sebeket hordozunk.

A helyi ügyész, Melinda Katz ugyanakkor kiemelte, hogy az ítélet erős jelzés: a nők elleni ilyen bűncselekmények nem maradnak következmények nélkül. Az ügyésznő háláját fejezte ki azoknak a bátor áldozatoknak, akik először jelentették az orvos tetteit, és ezzel más nőket is megvédtek.