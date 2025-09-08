Hírlevél

Elképesztő részletek derültek ki a méreggel gyilkoló francia orvosról

Egy franciaországi tárgyalás került a figyelem középpontjába, amely a közelmúlt egyik legsúlyosabb egészségügyi botrányához kapcsolódik. Az ügyben érintett orvos neve évek óta ismert a közvélemény számára, de most először nyílik lehetőség arra, hogy a vádak teljes súlyát bemutassák.
Az orvos elleni per Franciaország keleti részén kezdődött meg, és hatalmas érdeklődés övezi. A vizsgálatok szerint az ügy több mint egy évtizedre nyúlik vissza, és számos beteg érintett benne. A BBC információi szerint a vádlott kitart amellett, hogy ártatlan, ugyanakkor az ügyészek komoly bizonyítékokat sorakoztatnak fel ellene.

orvos
Az orvos ártatlannak vallja magát, de súlyos vádakkal kell szembenéznie. Képünk illusztráció.
Fotó: Unsplash

Orvos a vádlottak padján – mi áll a háttérben?

Az 53 éves Frédéric Péchier francia aneszteziológust azzal vádolják, hogy 2008 és 2017 között 30 beteget szándékosan megmérgezett, közülük 12-en életüket vesztették. Az ügyészség szerint az orvos intravénás gyógyszereket manipulált, hogy szívleállást idézzen elő, mindezt állítólagos bosszúból kollégái ellen. A vádlott tagadja a bűnösségét, és azt állítja, hogy őt próbálják felelőssé tenni az évek alatt bekövetkezett, megmagyarázhatatlan esetekért.

 

