Elképesztő részletek derültek ki a méreggel gyilkoló francia orvosról

Az orvos elleni per Franciaország keleti részén kezdődött meg, és hatalmas érdeklődés övezi. A vizsgálatok szerint az ügy több mint egy évtizedre nyúlik vissza, és számos beteg érintett benne. A BBC információi szerint a vádlott kitart amellett, hogy ártatlan, ugyanakkor az ügyészek komoly bizonyítékokat sorakoztatnak fel ellene.
Az 53 éves Frédéric Péchier francia aneszteziológust azzal vádolják, hogy 2008 és 2017 között 30 beteget szándékosan megmérgezett, közülük 12-en életüket vesztették. Az ügyészség szerint az orvos intravénás gyógyszereket manipulált, hogy szívleállást idézzen elő, mindezt állítólagos bosszúból kollégái ellen. A vádlott tagadja a bűnösségét, és azt állítja, hogy őt próbálják felelőssé tenni az évek alatt bekövetkezett, megmagyarázhatatlan esetekért.