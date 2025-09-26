A régészek Galilea északi részén, Hukok kibucnál bukkantak egy különleges felfedezésre: 22 bronzérméből álló ősi kincslelet került elő, alig három mérföldre Kapernaumtól, ahol Jézus tanításait és csodáit végezte - írja a FoxNews.

A kutatók szerint az ősi kincslelet egy földalatti rejtekhelyen több mint 1600 éve várta a felfedezőket. Fotó: JOHN WESSELS / AFP

A kutatók szerint az érmék Kr. u. 351–352 között, a Gallus-felkelés idején kerültek a föld alatti rejtekhelyre. Az apró tárnába gondosan elrejtett lelet arról árulkodik, hogy tulajdonosai vissza akartak térni érte, ha a veszély elmúlt.

Rare proof of #Galilee’s forgotten 4th-century #Jewish Revolt revealed in hidden #coin hoard

22 bronze coins found secreted in Huqoq near the Sea of Galilee show #Jews used subterranean hideaways during the little-known Gallus Revolt of 351 CE pic.twitter.com/upJR32eyen — Hans Solo (@thandojo) September 21, 2025

Érdekesség, hogy a rejtekhelyet már korábbi zsidó felkelések – az első századi Nagy Felkelés és a Bar-Kochba lázadás – idején is használták. Ez arra utal, hogy a földalatti rendszer több évszázadon át menedékként szolgált.

Ősi kincslelet: tudományos áttörés és közösségi élmény egyszerre

Uri Berger, az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) kutatója szerint a most feltárt ősi kincslelet „egyedülálló bizonyíték” arra, hogy a Gallus-felkelés idején is aktívan használták a rejtekhelyet, pedig erről a lázadásról csak kevés forrás maradt fenn.

A lelet önkéntesek ásatása során került elő, akik turisztikai fejlesztés részeként dolgoztak a helyszínen.

Einat Ambar-Armon, az IAA régésze kiemelte, hogy az ásatás nemcsak tudományos, hanem közösségi élmény is lett, amely közelebb hozza az embereket saját múltjukhoz.

Az IAA igazgatója, Eli Escusido hozzátette: céljuk, hogy a Hukok helyszín „turisták ezreit vonzza Izraelből és a világ minden tájáról”, és hogy a nagyközönség is felfedezhesse a most feltárt „rejtett kincseket”.

