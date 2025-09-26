A régészek Galilea északi részén, Hukok kibucnál bukkantak egy különleges felfedezésre: 22 bronzérméből álló ősi kincslelet került elő, alig három mérföldre Kapernaumtól, ahol Jézus tanításait és csodáit végezte - írja a FoxNews.
A kutatók szerint az érmék Kr. u. 351–352 között, a Gallus-felkelés idején kerültek a föld alatti rejtekhelyre. Az apró tárnába gondosan elrejtett lelet arról árulkodik, hogy tulajdonosai vissza akartak térni érte, ha a veszély elmúlt.
Érdekesség, hogy a rejtekhelyet már korábbi zsidó felkelések – az első századi Nagy Felkelés és a Bar-Kochba lázadás – idején is használták. Ez arra utal, hogy a földalatti rendszer több évszázadon át menedékként szolgált.
Uri Berger, az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) kutatója szerint a most feltárt ősi kincslelet „egyedülálló bizonyíték” arra, hogy a Gallus-felkelés idején is aktívan használták a rejtekhelyet, pedig erről a lázadásról csak kevés forrás maradt fenn.
A lelet önkéntesek ásatása során került elő, akik turisztikai fejlesztés részeként dolgoztak a helyszínen.
Einat Ambar-Armon, az IAA régésze kiemelte, hogy az ásatás nemcsak tudományos, hanem közösségi élmény is lett, amely közelebb hozza az embereket saját múltjukhoz.
Az IAA igazgatója, Eli Escusido hozzátette: céljuk, hogy a Hukok helyszín „turisták ezreit vonzza Izraelből és a világ minden tájáról”, és hogy a nagyközönség is felfedezhesse a most feltárt „rejtett kincseket”.
