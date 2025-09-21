Világszenzáció: eddig ismeretlen nyelvet fedeztek fel

A törökországi Hattusában, a Hettita Birodalom egykori központjában dolgozó régészek olyan agyagtáblákat fedeztek fel, amelyek egy eddig ismeretlen ősi nyelvet tartalmaznak. A helyszínen eddig mintegy 30 ezer táblát vizsgáltak meg, ezek túlnyomó többsége hettita nyelvű, de néhány egészen új nyelvi elemeket őriz – számol be az Indy100.

Ősi nyelv nyomaira bukkantak Hattusában - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Ősi nyelv került elő a hettiták fővárosában

A Kr. e. 2. évezredben a hettita uralkodók arra utasították hivatalnokaikat, hogy a meghódított népek vallási szertartásait és hagyományait az adott nyelveken rögzítsék. Ezzel nemcsak megőrizték a kulturális sokszínűséget, hanem erősítették a birodalom politikai stabilitását is.

A most feltárt szövegek a kalaszmáik nyelven íródtak, amelyet a birodalom északnyugati részén élő nép használhatott. A nyelv közel 3000 évig volt feledésben.

Legalább 30 nyelv rejtőzhet a táblákban

Eddig öt kisebbségi nyelvet azonosítottak a bronzkori leletekben, de a kutatók szerint a valós szám ennek többszöröse lehet. A felfedezés új távlatokat nyit a Közel-Kelet bronzkori történelmének megértésében. Daniel Schwemer, a würzburgi egyetem professzora szerint minden új agyagtábla közelebb visz ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk a korszakról.

