Diákokra omlott egy iskola épülete, többen meghaltak – drámai képek

Sidoarjo városában drámai pillanatok zajlanak, miután összedőlt egy iskola épülete Indonéziában. A romok alól diákokat kell kimenteni, a helyszínen pedig folyamatosan dolgoznak a mentők. Az összedőlt iskola súlyos áldozatokat követelt, és még sokak sorsa bizonytalan.

Az összedőlt iskola romjai alatt diákok rekedtek, és a mentők kétségbeesetten küzdenek, hogy minél több életet megmentsenek

Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP

Összedőlt iskola Indonéziában: diákok a romok alatt, mentők küzdenek

Összedőlt egy bentlakásos iskola épülete az indonéziai Kelet-Jáva tartományban, többen életüket vesztették, és a helyszínen dolgozó mentőknek még többtucatnyi embert kell kiszabadítaniuk a romok közül - közölték kedden a helyi katasztrófavédelmi hatóság illetékesei.

Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP

A Sidoarjo körzet Buduran nevű falujában található, Jakartától 780 kilométerre keletre található iskolában 12-18 éves diákok, főleg fiúk tanultak. A tragédia hétfőn történt. A hatóságok egyelőre három diák halálát erősítették meg – közölte Mohammad Syafii, az indonéz kutató- és mentőszolgálat vezetője. Több mint száz túlélőt már sikerült kimenteni, 38 ember után azonban tovább folyik a kutatás a romok között, és várhatóan több lesz a halálos áldozatok száma.

Diákok a romok alatt, mentők küzdenek

A mentés egész éjszaka folyt, kedden a délelőtti órákban azonban több órára fel kellett függeszteni, mert az összedőlt betonszerkezet megmozdult. Az omlásveszély miatt munkagépeket nem tudnak használni, ami szintén lassítja a mentést. A mentők oxigénnel és vízzel próbálják ellátni azokat a romok alá szorult sérülteket, akiket elérnek, hogy kiszabadításukig életben tarthassák őket.

Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP

Abdul Muhari, a katasztrófavédelmi hivatal szóvivője kedden azzal magyarázta a katasztrófát, hogy az épületben illegális bővítési munka folyt. Az iskola gondnoka közölte, hogy az eredetileg kétemeletes épület alapjai feltehetőleg nem bírták el a ráépítendő további két emeletet – írja a BBC.

Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP

Muhari elmondása szerint a történtekkor több tucatnyi diák és munkás tartózkodott az épületben. A szóvivő hozzátette, hogy csaknem nyolcvan sérültet kellett kórházba szállítani a helyszínről.

A budurani iskola a tartomány legrégebbi bentlakásos intézménye, már 1920-ban tanultak ott diákok, mielőtt 1927-ben hivatalosan is megnyitották. Jelenleg mintegy kétezer diákja van.

A diákok éppen a délutáni imájukat mondták, amikor az épület rájuk omlott. Az intézményben tanuló lányok az épület egy sértetlenül maradt másik szárnyában imádkoztak, ezért sikerült kimenekülniük.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset ügyében.