Ősz 2025: ezt viseld, ha nem akarsz lemaradni a trendekről!

Az idei őszi öltözködési trendek a kényelem és az elegancia találkozását hozzák el a mindennapokba. A divatban most a természetes hatás, a réteges öltözködés és a tartós anyagok kerülnek előtérbe. Emellett egyre népszerűbbek a régi időket idéző darabok, mint a klasszikus farmer vagy a hagyományos szabású kabát.

Puha, vastag kötött pulóverek egymásra hajtogatva, amelyek tökéletesen bemutatják az idei őszi öltözködési trendek meleg és természetes hangulatát.Fotó:Sarah Shull/Unplash

Ősz 2025: ruhadarabok és kiegészítők, amik most hódítanak

Az egyik legkedveltebb darab idén az bő szabású zakó, amely egyszerű nadrággal vagy farmerrel is stílusos megjelenést ad. A kötött ruhák, vastag pulóverek és mellények szintén előtérbe kerülnek, különösen földszínekben és halvány árnyalatokban. A réteges öltözködés az egyik legfontosabb irány: hosszú ujjú ingek pulóver alatt, széles sálak és meleg kendők emelik ki a viseletet.

A lábbelik között a masszív bakancsok és a magas szárú cipők dominálnak, de a klasszikus bőrcsizma is újra divatos. Kiegészítőkben a nagy méretű táskák, széles övek és régi időket idéző napszemüvegek kapnak szerepet.

