Kemény beszólás: "gnóm törpéknek" nevezték a Zelenszkijt támogató európai vezetőket

Ősz 2025

Ősz 2025: ezt viseld, ha nem akarsz lemaradni a trendekről!

Az idei ősz a természetes színek és a kényelmes, mégis elegáns darabok időszaka. Az ősz öltözködési trendek középpontjában a réteges viselet, a kötött pulóverek és a klasszikus csizmák állnak, amelyek nemcsak stílust, hanem melegséget is adnak a mindennapokban.
Az idei őszi öltözködési trendek a kényelem és az elegancia találkozását hozzák el a mindennapokba. A divatban most a természetes hatás, a réteges öltözködés és a tartós anyagok kerülnek előtérbe. Emellett egyre népszerűbbek a régi időket idéző darabok, mint a klasszikus farmer vagy a hagyományos szabású kabát.

Puha, vastag kötött pulóverek egymásra hajtogatva, amelyek tökéletesen bemutatják az idei őszi öltözködési trendek meleg és természetes hangulatát
Puha, vastag kötött pulóverek egymásra hajtogatva, amelyek tökéletesen bemutatják az idei őszi öltözködési trendek meleg és természetes hangulatát.

Ősz 2025: ruhadarabok és kiegészítők, amik most hódítanak

Az egyik legkedveltebb darab idén az bő szabású zakó, amely egyszerű nadrággal vagy farmerrel is stílusos megjelenést ad. A kötött ruhák, vastag pulóverek és mellények szintén előtérbe kerülnek, különösen földszínekben és halvány árnyalatokban. A réteges öltözködés az egyik legfontosabb irány: hosszú ujjú ingek pulóver alatt, széles sálak és meleg kendők emelik ki a viseletet.

A lábbelik között a masszív bakancsok és a magas szárú cipők dominálnak, de a klasszikus bőrcsizma is újra divatos. Kiegészítőkben a nagy méretű táskák, széles övek és régi időket idéző napszemüvegek kapnak szerepet.

Az Origo korábban összeszedte a legjobb őszi kirándulóhelyeket is.

 

