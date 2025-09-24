Iskolai sokk: osztálytársa szúrta fejbe ceruzával az ötéves lányt

Megrázó eset történt Új-Dél-Walesben: egy ötéves kislányt szeptember 17-én osztálytársa szúrta fejbe ceruzával a moree-i St Philomena’s Schoolban. A gyerek csurom véresen várta a mentősök érkezését, miután azonnali ellátásra szorult - írja a DailyStar.

Az ötéves kislányt osztálytársa szúrta fejbe ceruzával, majd vérző fejjel kellett ellátni Fotó:Illusztráció/Unsplash

A lány anyja, Eliza arról számolt be, hogy gyermeke jelenleg autizmus-diagnosztikai folyamatban van, ezért számára az iskolai beilleszkedés már eleve nagyobb kihívást jelentett, mint kortársainak. A történtek után azonban teljesen traumatizált lett, és attól retteg, hogy ha visszatér az osztályba, újra találkozhat támadójával. „A legnagyobb félelmem az, hogy elveszíti a tanulás iránti lelkesedését, és végleg elidegenedik az iskolától” – mondta az anya.

Eliza azt is sérelmezte, hogy amikor megérkezett az intézménybe, a személyzet nem volt hajlandó pontosan elmondani, hogyan sérült meg lánya.

Csak annyit közöltek, hogy sok vér folyt a fejéből, és mentőt kellett hívni. Számomra megdöbbentő, hogy ekkora súlyú incidens után sem kaptam egyenes választ.

– nyilatkozta a NewsWire-nek.

Az ügyben is megszólalt az iskola is: osztálytársa szúrta fejbe ceruzával a kislányt

Az ügyben az Armidale Catholic Schools is megszólalt, amelyhez az intézmény tartozik. Közleményükben leszögezték: vizsgálatot indítottak, és az esetet a legnagyobb körültekintéssel kezelik. Azt is megerősítették, hogy a diákot, aki a támadást elkövette, addig nem engedik vissza az iskolába, amíg az eljárások le nem zárulnak.

A közlemény szerint „az iskola minden döntést a gyermekek biztonságát és érdekeit szem előtt tartva hoz meg. Az Armidale Catholic Schools felelőssége minden tanuló, család és dolgozó iránt kiemelten fontos, ezért a gyermekeket érintő incidensek ügyében zéró toleranciát alkalmaznak.”

Korábban egy tanárok közt folytatott viszonyról írtunk, azt ide kattintva tudja elolvasni.