Kiderült, hogy melyik két ital felelős az őszülésért és a kopaszodásért

Egy új, átfogó kutatás szerint két ital áll az őszülés és a kopaszodás hátterében: a kóla és az alkohol.

A cukor és az alkohol állhat az őszülés a kopaszodás hátterében (képünk illusztráció)

Fotó: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP

A cukros italok fokozzák a faggyú, a fejbőrön található természetes olajos anyag termelődését. Normális esetben védi és hidratálja a fejbőrt, de

a túl sok cukor eltömítheti a pórusokat, és táptalajt teremthet a baktériumok számára.

Ez gyulladást és irritációt vált ki, károsítja a hajhagymákat és hajhullást okoz - írta a New York Post. A kutatás kitér arra is, hogy mennyi cukros ital bevitele számít soknak: ezt heti 3,5 liter elfogyasztásánál határozták meg.

Őszülés-kopaszodás: és mi a helyzet az alkohollal?

Bár a pontos ok nem tisztázott, a kutatások azt mutatják, hogy

a mértéktelen alkoholfogyasztás dehidratálhatja a szervezetet, gátolhatja a tápanyagok felszívódását és felboríthatja a hormonokat

– mindezek rossz hír a haj számára. Emellett az alkohol fokozza az oxidatív stresszt a szervezetben. Ez károsíthatja a hajhagymákat és megzavarhatja a melanin termelést, amitől az egykor élénk tincsek fakóvá és élettelenné válnak.

Az alkohol elszívhatja a hajból az egészséges hajhoz szükséges tápanyagokat, gyengítheti a hajhagymákat és felgyorsíthatja a korai őszülést. Kutatás kitér arra is, hogy az Egyesült Államokban a férfiak több mint 80 százaléka, és a nők közel fele jelentős hajhullást tapasztal élete során.

Van segítség

A szebb hajért folytatott csatában egyetlen egyértelmű győztes volt: a D-vitamin. A kutatók azt is felfedezték, hogy az étrendi vas összefüggésben áll a jobb hajnövekedéssel , ami egy újabb potenciális fegyvert jelent a ritkuló tincsek elleni küzdelemben.

Pozitív összefüggést figyeltek meg a fehérjebevitel, a szójatermékek, a keresztesvirágú zöldségek (brokkoli, karfiol, káposzta, kelkáposzta, kelbimbó, rukkola, vízitorma és a retek) és a táplálékkiegészítők fogyasztása, valamint a hajparaméterek, például a hajhullás és a hajsűrűség javulása között is

– jegyezték meg a kutatók.



