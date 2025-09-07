Kiderült, hogy melyik két ital felelős az őszülésért és a kopaszodásért

Egy új, átfogó kutatás szerint két ital áll az őszülés és a kopaszodás hátterében: a kóla és az alkohol.
A cukros italok fokozzák a faggyú, a fejbőrön található természetes olajos anyag termelődését. Normális esetben védi és hidratálja a fejbőrt, de
a túl sok cukor eltömítheti a pórusokat, és táptalajt teremthet a baktériumok számára.
Ez gyulladást és irritációt vált ki, károsítja a hajhagymákat és hajhullást okoz - írta a New York Post. A kutatás kitér arra is, hogy mennyi cukros ital bevitele számít soknak: ezt heti 3,5 liter elfogyasztásánál határozták meg.
Bár a pontos ok nem tisztázott, a kutatások azt mutatják, hogy
a mértéktelen alkoholfogyasztás dehidratálhatja a szervezetet, gátolhatja a tápanyagok felszívódását és felboríthatja a hormonokat
– mindezek rossz hír a haj számára. Emellett az alkohol fokozza az oxidatív stresszt a szervezetben. Ez károsíthatja a hajhagymákat és megzavarhatja a melanin termelést, amitől az egykor élénk tincsek fakóvá és élettelenné válnak.
Az alkohol elszívhatja a hajból az egészséges hajhoz szükséges tápanyagokat, gyengítheti a hajhagymákat és felgyorsíthatja a korai őszülést. Kutatás kitér arra is, hogy az Egyesült Államokban a férfiak több mint 80 százaléka, és a nők közel fele jelentős hajhullást tapasztal élete során.
A szebb hajért folytatott csatában egyetlen egyértelmű győztes volt: a D-vitamin. A kutatók azt is felfedezték, hogy az étrendi vas összefüggésben áll a jobb hajnövekedéssel , ami egy újabb potenciális fegyvert jelent a ritkuló tincsek elleni küzdelemben.
Pozitív összefüggést figyeltek meg a fehérjebevitel, a szójatermékek, a keresztesvirágú zöldségek (brokkoli, karfiol, káposzta, kelkáposzta, kelbimbó, rukkola, vízitorma és a retek) és a táplálékkiegészítők fogyasztása, valamint a hajparaméterek, például a hajhullás és a hajsűrűség javulása között is
– jegyezték meg a kutatók.