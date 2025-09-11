Hírlevél

Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

Ötcsillagos rémálom: ki nem találja, mi fogadta a turistákat a luxusszállodában

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Hatalmas csalódás ért két ausztrál utazó, amikor egy ötcsillagos szállodában szálltak meg. A fürdőszoba falát és mennyezetét több tucat légy lepte el. A lányok mindent levideóztak, majd elmenekültek a helyszínről.
légy turista szálloda luxus

A két utazó még a zuhanyzót sem tudta használni a sok rovar miatt. Egyikük a TikTok-ra feltöltött videóban sikítozni kezdett: „Ez a rengeteg légy undorító, itt biztosan nem maradunk!” írja a Daily Mail.

légy
A légy nem válogat az ennivalók közt 
Fotó: AFP

A bőröndjeik érintetlenül, egymásra pakolva álltak a szobában, mert azonnal menekülni akartak. A videót rövid idő alatt több mint 30 000 megnézték. Sokan együttérzően azt írták, hogy ők már a következő repülővel indulnának haza. Más kommentelők viccelődve megjegyezték, hogy a lányoknak talán otthon kellett volna maradniuk. 

A két utazó korábban is felhívta már magára a figyelmet, amikor véletlenül egy apácák által működtetett kápolnában foglaltak szállást.

 Többen most azt tanácsolták nekik, hogy jobban jártak volna, ha inkább az apácáknál maradnak.

@themidmessess

This was so cooked

♬ original sound - themidmesses 💋

 

