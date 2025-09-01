Túlzó díszítések, Trump extrém átalakításokat kért az ovális irodában

Donald Trump második elnöki ciklusa alatt látványos átalakítás zajlott a Fehér Ház egyik legfontosabb helyiségében, az ovális irodában. A felújítás során szinte minden részletet arannyal díszítettek – írja a Guardian.

Donald Trump a Fehér Házban, az ovális irodában. Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az elnök saját bevallása szerint csupán néhány „Trump-jellegzetességet” vitt be a helyiségbe, hogy otthonosan érezze magát.

A végeredmény megosztotta a közvéleményt:

egyesek szerint az ovális irodában végzett átalakítás, és a sok arany díszítés Amerika új aranykorának szimbóluma, míg mások szerint pusztán ízléstelen, akár egy profi birkózó öltözője a sok trófeával.

Az ovális iroda - Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az arannyal keretezett képeknél azonban nem állt meg Trump, az elmúlt hónapokban sorra jelentek meg az újabb és újabb aranydíszítések a mennyezeten, az ajtókereteken és a kandallón.

A kandallópárkányon található trófeák és luxusvázák száma is gyarapodott, a tárgyakat a Fehér Ház szóvivője szerint Trump saját maga fizette ki.

A díszítés igencsak megosztotta a közvéleményt, sokan túlzónak találták az arany mennyiségét, a dísztárgyakat pedig olcsó utánzatokhoz hasonlították.