Túlzó díszítések, Trump extrém átalakításokat kért az ovális irodában

Donald Trump második elnöki ciklusa alatt látványos átalakítás zajlott a Fehér Ház egyik legfontosabb helyiségében, az ovális irodában. A felújítás során szinte minden részletet arannyal díszítettek – írja a Guardian.
Az elnök saját bevallása szerint csupán néhány „Trump-jellegzetességet” vitt be a helyiségbe, hogy otthonosan érezze magát.
A végeredmény megosztotta a közvéleményt:
Az arannyal keretezett képeknél azonban nem állt meg Trump, az elmúlt hónapokban sorra jelentek meg az újabb és újabb aranydíszítések a mennyezeten, az ajtókereteken és a kandallón.
A kandallópárkányon található trófeák és luxusvázák száma is gyarapodott, a tárgyakat a Fehér Ház szóvivője szerint Trump saját maga fizette ki.
A díszítés igencsak megosztotta a közvéleményt, sokan túlzónak találták az arany mennyiségét, a dísztárgyakat pedig olcsó utánzatokhoz hasonlították.