Donald Trump

Túlzó díszítések, Trump extrém átalakításokat kért az ovális irodában

Donald Trump második ciklusa alatt látványos átalakításon esett át a Fehér Ház. Az ovális iroda új elemei minden eddigi dekorációs elképzelést felülmúlnak, de a közvéleményt igencsak megosztják a közvéleményt.
Donald Trump második elnöki ciklusa alatt látványos átalakítás zajlott a Fehér Ház egyik legfontosabb helyiségében, az ovális irodában. A felújítás során szinte minden részletet arannyal díszítettek – írja a Guardian

Donald Trump a Fehér Házban, az ovális irodában.
Donald Trump a Fehér Házban, az ovális irodában. Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az elnök saját bevallása szerint csupán néhány „Trump-jellegzetességet” vitt be a helyiségbe, hogy otthonosan érezze magát. 

A végeredmény megosztotta a közvéleményt:

egyesek szerint az ovális irodában végzett átalakítás, és a sok arany díszítés Amerika új aranykorának szimbóluma, míg mások szerint pusztán ízléstelen, akár egy profi birkózó öltözője a sok trófeával.

WASHINGTON, DC - AUGUST 25: U.S. President Donald Trump talks to journalists after signing executive orders in the Oval Office with (L-R) Defense Secretary Pete Hegseth, Homeland Security Secretary Kristi Noem and U.S. Marshal Service Director Gadyaces Serralta at the White House on August 25, 2025 in Washington, DC. Furthering his federal takeover of the capital citys law enforcement, Trump signed orders ending cashless bail in the District of Columbia, mandating prosecution for people who desecrate the American flag, including by burning it, and other orders. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az ovális iroda - Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az arannyal keretezett képeknél azonban nem állt meg Trump, az elmúlt hónapokban sorra jelentek meg az újabb és újabb aranydíszítések a mennyezeten, az ajtókereteken és a kandallón.  

A kandallópárkányon található trófeák és luxusvázák száma is gyarapodott, a tárgyakat a Fehér Ház szóvivője szerint Trump saját maga fizette ki. 

A díszítés igencsak megosztotta a közvéleményt, sokan túlzónak találták az arany mennyiségét, a dísztárgyakat pedig olcsó utánzatokhoz hasonlították.

 

