Forradalmi lépés az oktatásban: ingyenesen használhatják a diákok a ChatGPT legdrágább verzióját

Az Oxfordi Egyetem, az Egyesült Királyság legrégebbi felsőoktatási intézménye, elsőként kínál ingyenes hozzáférést a ChatGPT legfejlettebb változatához minden hallgatójának és munkatársának. A szolgáltatás a ChatGPT Edu rendszeren keresztül érhető el, amelyet kifejezetten oktatási intézmények számára fejlesztettek ki szigorúbb adatvédelmi szabályokkal - írja az INDEPENDENT.

Az Oxford diákjai ingyen használhatják a ChatGPT-t

Az Oxford ingyen adja a ChatGPT-t hallgatóinak

Az egyetem vezetése kiemelte, hogy a ChatGPT-hez kapcsolódó tréningek és útmutatások hangsúlyozzák az etikus felhasználást, a kritikus gondolkodást és a felelős alkalmazást. A diákok speciális kurzusokon vehetnek részt, sőt AI-nagykövetként is segíthetik társaikat a technológia biztonságos és hasznos alkalmazásában.

Anne Trefethen, az Oxford digitális ügyekért felelős prorekthelyettese elmondta: már most is sok hallgató és oktató használja a generatív mesterséges intelligenciát, ezért fontos, hogy az intézmény ellenőrzött környezetet teremtsen a további alkalmazásra.

Az Oxford és az OpenAI márciusban jelentette be ötéves együttműködését, amely kutatási forrásokat, biztonsági fejlesztéseket és új AI-eszközöket biztosít az oktatás és a tudomány számára. A partnerség részeként már elindult a Bodleian Könyvtár gyűjteményének digitalizálása, valamint egy közös kutatási program a mesterséges intelligencia társadalmi hatásainak vizsgálatára.

