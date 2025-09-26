Filléres, pancsolt szesz miatt halt meg tizenegy ember

A barranquillai rendőrséget szerda kora reggel hívták ki, miután egy eszméletlen embert találtak az utcán. Az orvosi ellátás ellenére a 47 éves férfi meghalt, mint kiderült, pancsolt szesz okozta a halálát.

Pancsolt szesz: italokat ellenőriznek kolumbiai Barranquilla Boliche körzetében 2025. szeptember 25-én, miután több ember meghalt a cococho nevű pancsolt szesz miatt

Fotó: JESUS RICO / AFP

23 forintos pancsolt szesz

Nem sokkal később több ember jelentkezett a helyi kórházban fejfájásra, homályos látásra, rossz közérzetre panaszkodva, ők órákkal később az intenzív ellátás ellenére meghaltak. Kiderült, hogy ugyanabból a házilag készített pancsolt szeszből ittak, amit a helyiek "cococho"-nak hívnak. Ezt az italt műanyag palackokban árulják 50 centért (kb. 23 forint), főleg a szegények között népszerű,

etil-alkoholt és metanolt kevernek össze, de ismeretlen anyagokat is hozzáadnak.

Az eddigi adatok szerint tizenegy ember halt meg, tíz ember állapota pedig válságos.

A Daily Mail úgy tudja, az ital árusítása mögött egy bűnözői hálózat áll, amely gyors haszonra törekszik olyan anyagok használatával, mint a metanol az etanol helyett, ami minden hamisított palackot potenciális méreggé változtat. A portál információi szerint a halálos áldozatok között van az ital készítője is.