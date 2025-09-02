Hírlevél

Halálos vírus közelít: kihalás szélén a világ legritkább madara

Új-Zéland versenyt fut az idővel, hogy megvédje ritka madarait a pusztító madárinfluenzától. A legnagyobb figyelem a kakapóra, a világ legkövérebb papagáj fajára irányul, amelyből alig néhány száz példány maradt fenn.
papagájkihalásvírus

A vírus már kontinenseken át söpört végig, tömeges pusztulást okozva vadmadarak között. Ha a papagáj állomány megfertőződik, az a faj teljes eltűnését jelentheti írja a The Guardian.

papagáj
Körülbelül 250 kakapó él 5 ragadozó mentes szigeten Új-Zélandon. 
Fotó: Newscientist

Harc a túlélésért: papagájok a frontvonalban

A természetvédelmi szakemberek kísérleti oltásokat teszteltek öt kihalás szélén álló madárfajnál. Az oltások négy fajnál erős és tartós immunválaszt váltottak ki.
A terv az, hogy a tenyészállományok és a szigeti populációk így kapjanak védelmet a vírustól. A kihívás az időzítés: ha túl korán oltanak, az antitestek eltűnnek, ha túl későn, akkor már a vírus érkezhet meg előbb. Ausztrália is szorosan figyeli a kísérletet, és saját vizsgálatokat indított. Az Egyesült Államokban pedig kaliforniai kondorokat oltottak be sürgősséggel, miután a betegség több egyedet elpusztított. 

A tudósok szerint a vadon élő madarak beoltása rendkívül nehéz és kockázatos.

Egyes szakértők attól tartanak, hogy a részleges oltások elősegíthetik veszélyesebb vírusváltozatok kialakulását. Mindezek ellenére sokan úgy látják, hogy az oltás az utolsó és legjobb esély a kihalás szélén álló fajok megmentésére.

A kizárólag Új-Zélandon honos kakapókból, amelyeket Mark Carwardibe brit zoológus "a világ legnagyobb, legkövérebb és legröpképtelenebb papagájaként" jellemzett,

az 1990-es évekre mindössze 50 példány maradt, mivel a madarak betolakodó ragadozók áldozataivá váltak.

A ragadozóktól mentes új-zélandi szigetekre átköltöztetett megmaradt populáció a tudományos szaporítóprogram erőfeszítései révén indult növekedésnek. A madarak száma 2020-ban már meghaladja a 200-at és mindegyik példány nyomkövetőt visel.

Kellemetlen szagáról híres az óriási papagáj

A bagolypapagáj kellemetlen szagú éjszakai madár, többnyire fák gyökerei közötti üregekben él. Testtömege a két kilogrammot is meghaladhatja, testhossza 50-60 centiméter, és a hím nagyobb, mint a tojó. Bogyókkal, hajtásokkal táplálkozik, de néha rovarokat, gyíkokat is elfog. A tollazata sárga-barna-zöld, nagy csőre szaruszínű, lába szürke.

 

