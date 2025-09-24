„A ’papírtigris’ kifejezést a gazdaságunkra használták… Oroszország azonban egyáltalán nem tigris, sokkal inkább medve. Márpedig papírmedvék nem léteznek” – mondta a Kreml szóvivője.

Peszkov hozzátette: Oroszország nemcsak katonai, hanem gazdasági téren is bizonyította erejét, és a Nyugat által bevezetett szankciók ellenére is képes önállóan fejlődni.

Korábban Donald Trump az ENSZ-közgyűlésen úgy fogalmazott, hogy bár Oroszország „hatalmas katonai erővel rendelkezik”, a gazdasági nehézségek miatt „papírtigrissé” vált - idézte fel az aif.com.