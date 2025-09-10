Parajd ismét vészhelyzetben: nem várt bejelentést tettek

Parajdon ismét meghosszabbították a bányakatasztrófa miatt kihirdetett vészhelyzetet. A helyi vészhelyzeti bizottság döntése értelmében az intézkedések október 10-ig érvényben maradnak – írja a Székelyhon.

Parajdon a hatóságok folyamatosan mérik a Korond-patak vízállapotát

Fotó: Shutterstock

Október 10-ig maradnak a korlátozások Parajdon

A hosszabbítás ideje alatt a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges munkálatokat, és rendszeresen tájékoztatják a lakosságot és a környező településeket a fejleményekről. A prefektúra hangsúlyozta, hogy továbbra is tilos belépni az érintett területekre, beleértve a népszerű sószorost is.

A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a bányába. Azóta a vészhelyzetet havonta hosszabbították meg.

A helyi vészhelyzeti bizottság döntése nyomán augusztus 13-án visszatérhettek otthonaikba a bányakatasztrófa miatt kilakoltatott parajdiak. Hazatérésüket az tette lehetővé, hogy két hónappal a kilakoltatásuk után a hatóságok beüzemeltek egy riasztási rendszert, amely baj esetén időben figyelmezteti az illetékeseket.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hétfőn este az Antena3 hírtelevízió vendégeként szóvá tette, hogy bár négy hónap telt el a parajdi katasztrófa óta, senki nem vállalta a felelősséget a történtekért. Úgy vélte, a katasztrófa nyomán valakinek vállalnia kell a felelősséget, a tragédia nem maradhat következmények nélkül - számolt be a News.ro hírportál.

Az erdélyi magyar politikus felháborodásának adott hangot, hogy a parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) szintjén nem történt meg a felelősök számonkérése. Sőt - tette hozzá -, az állami vállalat vezetőtanácsa össze sem ül, hogy napirendre tűzze a kérdést. Hiába tesz kísérletet erre a gazdasági miniszter, a vezetőtanácsi tagok nem jelennek meg - mondta.

"Elveszítetted a társaság vagyonát, a bányát, ami profitot hozott, és te úgy teszel, mintha mi sem történt volna" - mondta a Salrom magatartásáról Kelemen Hunor, aki szerint legalább erkölcsi okokból vállalniuk kellene a felelősséget.

A bányakatasztrófa miatt a Kis-Küküllőbe jutó sós víz miatt a folyó mentén található Maros megyei településeken továbbra sem iható a vezetékes víz, mintegy 40 ezer lakosnak naponta tartályokban szállítják az ivóvizet.