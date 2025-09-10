Parajd ismét vészhelyzetben: nem várt bejelentést tettek

Parajdon ismét meghosszabbították a bányakatasztrófa miatt kihirdetett vészhelyzetet. A helyi vészhelyzeti bizottság döntése értelmében az intézkedések október 10-ig érvényben maradnak – írja a Székelyhon.
A hosszabbítás ideje alatt a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges munkálatokat, és rendszeresen tájékoztatják a lakosságot és a környező településeket a fejleményekről. A prefektúra hangsúlyozta, hogy továbbra is tilos belépni az érintett területekre, beleértve a népszerű sószorost is.
A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a bányába. Azóta a vészhelyzetet havonta hosszabbították meg.
A helyi vészhelyzeti bizottság döntése nyomán augusztus 13-án visszatérhettek otthonaikba a bányakatasztrófa miatt kilakoltatott parajdiak. Hazatérésüket az tette lehetővé, hogy két hónappal a kilakoltatásuk után a hatóságok beüzemeltek egy riasztási rendszert, amely baj esetén időben figyelmezteti az illetékeseket.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hétfőn este az Antena3 hírtelevízió vendégeként szóvá tette, hogy bár négy hónap telt el a parajdi katasztrófa óta, senki nem vállalta a felelősséget a történtekért. Úgy vélte, a katasztrófa nyomán valakinek vállalnia kell a felelősséget, a tragédia nem maradhat következmények nélkül - számolt be a News.ro hírportál.
Az erdélyi magyar politikus felháborodásának adott hangot, hogy a parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) szintjén nem történt meg a felelősök számonkérése. Sőt - tette hozzá -, az állami vállalat vezetőtanácsa össze sem ül, hogy napirendre tűzze a kérdést. Hiába tesz kísérletet erre a gazdasági miniszter, a vezetőtanácsi tagok nem jelennek meg - mondta.
"Elveszítetted a társaság vagyonát, a bányát, ami profitot hozott, és te úgy teszel, mintha mi sem történt volna" - mondta a Salrom magatartásáról Kelemen Hunor, aki szerint legalább erkölcsi okokból vállalniuk kellene a felelősséget.
A bányakatasztrófa miatt a Kis-Küküllőbe jutó sós víz miatt a folyó mentén található Maros megyei településeken továbbra sem iható a vezetékes víz, mintegy 40 ezer lakosnak naponta tartályokban szállítják az ivóvizet.
Sipos Levente, az Aquserv regionális vízszolgáltató a Székelyhon hírportálnak úgy nyilatkozott, jelenleg a Kis-Küküllő vizének sótartalma kétszerese a megengedett értéknek, folyamatosan szivárog sós víz a folyóba.
Mint közölte, várhatóan a héten aláírják a szerződést a gyulakutai és a küküllőszéplaki víztisztító állomásokba beszerelendő sótalanító berendezések beszerzésére meghirdetett tender győztesével, jelenleg a beérkezett ajánlatok elbírálása zajlik.
Az egyetlen beérkezett ajánlatot elemzik Dicsőszentmártonban is, ahol szintén pályázatot hirdettek sótalanító berendezés beszerzésére, amely napi hatezer köbméter nyersvizet képes sótalanítani. A berendezések révén a Kis-Küküllő vízének magas sótartalma esetén is működőképesek maradhatnak a térséget ellátó víztisztító állomások. A beruházásokra a kormány tartalékalapjából utaltak ki pénzt.
A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába bezúdult nagy mennyiségű víz néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelynek működésétől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak megélhetése is függ.