Parajdi bányakatasztrófa: fontos dolog derült ki, ez minden helyit érint

Csütörtökön megkezdődtek a sótalanító rendszerek telepítései Maros megyében, miután a parajdi bányakatasztrófa következtében beomlott és elárasztott sóbánya miatt a Kis-Küküllő vize sóval szennyeződött. A munkálatok elsőként Dicsőszentmárton víztisztító állomásánál indultak el, és várhatóan ötven nap alatt fejeződnek be. Ezután ismét iható lesz a vezetékes víz több tízezer ember számára.

Sóval szennyezett víz miatt szerelnek sótalanító berendezéseket a parajdi bányakatasztrófa sújtotta településeken

Fotó: Shutterstock

Ideiglenes és hosszú távú megoldások a parajdi bányakatasztrófa után

A vízügyi hatóság közlése szerint a most telepített sótalanítók csupán átmeneti megoldást jelentenek. A hosszabb távú tervek között szerepel, hogy a térség vízellátását a Bözödújfalusi-víztározóból és a Maros folyóból biztosítsák. Jelenleg a finanszírozási lehetőségeket keresik egy átfogó megvalósíthatósági tanulmányhoz.

A parajdi bányakatasztrófa május végén következett be, amikor a Korond-patak vize betört a sóbányába, teljesen elárasztva azt. A sós víz azóta a Kis-Küküllőbe jut, 21 település ivóvízellátását veszélyeztetve. A térségben mintegy 40 ezer embert katasztrófavédelmi tartálykocsik látnak el vízzel.

További infókért kattintson ide.