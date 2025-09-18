Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felmérés: nyerésre áll a Fidesz, a magyarok többsége Orbán Viktort akarja

bányakatasztrófa

Parajdi bányakatasztrófa: fontos dolog derült ki, ez minden helyit érint

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ötven napon belül ismét iható lesz a vezetékes víz a Maros megyei településeken. A Parajdi bányakatasztrófa miatt kialakult vízellátási gondok rövid távon sótalanító berendezések beszerelésével oldódhatnak meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bányakatasztrófaivóvizparajdi

Csütörtökön megkezdődtek a sótalanító rendszerek telepítései Maros megyében, miután a parajdi bányakatasztrófa következtében beomlott és elárasztott sóbánya miatt a Kis-Küküllő vize sóval szennyeződött. A munkálatok elsőként Dicsőszentmárton víztisztító állomásánál indultak el, és várhatóan ötven nap alatt fejeződnek be. Ezután ismét iható lesz a vezetékes víz több tízezer ember számára.

Sóval szennyezett víz miatt szerelnek sótalanító berendezéseket a parajdi bányakatasztrófa sújtotta településeken.
Sóval szennyezett víz miatt szerelnek sótalanító berendezéseket a parajdi bányakatasztrófa sújtotta településeken
Fotó: Shutterstock

Ideiglenes és hosszú távú megoldások a parajdi bányakatasztrófa után

A vízügyi hatóság közlése szerint a most telepített sótalanítók csupán átmeneti megoldást jelentenek. A hosszabb távú tervek között szerepel, hogy a térség vízellátását a Bözödújfalusi-víztározóból és a Maros folyóból biztosítsák. Jelenleg a finanszírozási lehetőségeket keresik egy átfogó megvalósíthatósági tanulmányhoz.

A parajdi bányakatasztrófa május végén következett be, amikor a Korond-patak vize betört a sóbányába, teljesen elárasztva azt. A sós víz azóta a Kis-Küküllőbe jut, 21 település ivóvízellátását veszélyeztetve. A térségben mintegy 40 ezer embert katasztrófavédelmi tartálykocsik látnak el vízzel.

További infókért kattintson ide.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!