Még az orvosok is megdöbbentek: parazitaikreket találtak egy 20 napos csecsemő hasában

Indiai orvosok egy rendkívül ritka esettel találkoztak, amikor egy 20 napos csecsemő hasában két parazita ikret fedeztek fel. A foetus in foetu nevű kórképet eddig kevesebb mint kétszázszor dokumentálták a világon - írja a BBC.

Az orvosok parazita ikreket távolítottak el egy 20 napos baba hasából Indiában. Képünk illusztráció.

Parazita ikrek eltávolítása

A kislány szülei azért vitték kórházba gyermeküket, mert felfúvódott volt a hasa, nyugtalanul viselkedett és nem tudott táplálkozni. A vizsgálatok kimutatták, hogy a hasüregében két torzult magzat fejlődik, amelyek összenyomták a belső szerveit.

A műtét előtt a baba alultáplált és kiszáradt volt, ezért az orvosok először stabilizálták az állapotát. Két nappal később egy 15 fős orvosi csapat végezte el a mintegy két órás beavatkozást. A parazita ikrek a májhoz, vesékhez és a belekhez tapadtak, ezért rendkívüli óvatossággal kellett őket eltávolítani.

Dr. Anand Sinha gyermeksebész elmondta, hogy a baba állapota jelenleg stabil, és már hazaengedték a kórházból. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a műtét utáni időszakban a fertőzések és szövődmények veszélye továbbra is komoly kockázatot jelent.