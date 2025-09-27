Hírlevél

Ez a szokás öl meg sok párkapcsolatot, mégis mindenki csinálja

A kanadai University of Toronto tudósai több mint egy évtizeden át elemezték a német párok életét, és meglepő eredményre jutottak. Egy friss kutatás rávilágított, mi az a szokás, amely hosszú távon aláássa a párkapcsolat boldogságát.
Miért árthat a "számolgatás" a párkapcsolatnak? A kutatás 13 éven keresztül 7293 német pár életét követte nyomon. Az eredmények szerint azok a párok, ahol a felek strigulázták, hogy ki mennyit ad és kap, kevésbé voltak elégedettek a kapcsolatukkal. Ez az úgynevezett "cserekereskedelmi gondolkodás" aláássa a bizalmat és a szeretetet, mert a szeretetteljes gesztusokat kötelező teljesítményként értelmezi.

párkapcsolat
A párkapcsolat csendes gyilkosa: a tudomány szerint ettől szakadnak szét a párok
Fotó: Pexels

A tanulmány vezetője, Haeyoung Gideon Park hangsúlyozta: 

A legerősebb kapcsolatok azok, ahol a felek inkább arra figyelnek, mit tehetnek a másikért, nem pedig arra, mit kapnak cserébe.

Hogyan változik a párkapcsolati dinamika az idővel?

A kutatás kimutatta, hogy az úgynevezett "csereorientáció" az idő múlásával általában csökken, ami pozitívan hat a kapcsolat elégedettségére. Azoknál azonban, akiknél ez a csökkenés lassabban ment végbe, jelentősebb elégedetlenség alakult ki a párkapcsolatban.

Park hozzátette: 

Eredményeink szerint a folyamatos számolgatás nem csak a problémák következménye lehet, hanem előre is jelezheti a kapcsolat megromlását.

Mit tanulhatunk a kutatásból?

A legboldogabb párok azok, akik önzetlenül cselekszenek, és nem várnak mindenért viszonzást. Ez a szemlélet segít fenntartani a kölcsönös tiszteletet és intimitást. 

A szeretet nem elszámolásról szól, hanem figyelemről, törődésről és közös élményekről.

Ha szeretne tippeket párkapcsolati dinamikája javításához, az Origo.hu oldalán megtalálja.

 

