Ez a szokás öl meg sok párkapcsolatot, mégis mindenki csinálja

Miért árthat a "számolgatás" a párkapcsolatnak? A kutatás 13 éven keresztül 7293 német pár életét követte nyomon. Az eredmények szerint azok a párok, ahol a felek strigulázták, hogy ki mennyit ad és kap, kevésbé voltak elégedettek a kapcsolatukkal. Ez az úgynevezett "cserekereskedelmi gondolkodás" aláássa a bizalmat és a szeretetet, mert a szeretetteljes gesztusokat kötelező teljesítményként értelmezi.

A párkapcsolat csendes gyilkosa: a tudomány szerint ettől szakadnak szét a párok

Fotó: Pexels

A tanulmány vezetője, Haeyoung Gideon Park hangsúlyozta:

A legerősebb kapcsolatok azok, ahol a felek inkább arra figyelnek, mit tehetnek a másikért, nem pedig arra, mit kapnak cserébe.

Hogyan változik a párkapcsolati dinamika az idővel?

A kutatás kimutatta, hogy az úgynevezett "csereorientáció" az idő múlásával általában csökken, ami pozitívan hat a kapcsolat elégedettségére. Azoknál azonban, akiknél ez a csökkenés lassabban ment végbe, jelentősebb elégedetlenség alakult ki a párkapcsolatban.

Park hozzátette:

Eredményeink szerint a folyamatos számolgatás nem csak a problémák következménye lehet, hanem előre is jelezheti a kapcsolat megromlását.

Mit tanulhatunk a kutatásból?

A legboldogabb párok azok, akik önzetlenül cselekszenek, és nem várnak mindenért viszonzást. Ez a szemlélet segít fenntartani a kölcsönös tiszteletet és intimitást.

A szeretet nem elszámolásról szól, hanem figyelemről, törődésről és közös élményekről.

