Most bárki megszerezheti Pascal egykori számológépét

54 perce
Árverésre kerül Blaise Pascal francia matematikus híres, 1642-ben tervezett számológépe, a pascaline. Az árverésre kerülő számológép a kilenc még létező példány egyike, és az egyetlen, amelyet földmérésre használtak és még ma is működőképes.
Árverésre kerül a Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus (1623-1662) által 1642-ben felfedezett első mechanikus számológép (pascaline) kilenc létező példányának egyike. 

A fényképen pascaline látható, az első mechanikus számológép, amelyet a francia Blaise Pascal matematikus talált fel, és amelyet 2025. szeptember 11-én a párizsi Christie's aukciós házban állítottak ki. Ez a modell, amelyről tudni, hogy földmérési számításokhoz használták, várhatóan 2 és 3 millió font közötti áron cserél gazdát.
Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

A november 19-én Párizsban megvásárolható pascaline leütési árát 2 és 3 millió euró (393 millió és 786 millió forint) közé teszik. 

Ez volt az első kísérlet, hogy gép munkájával helyettesítsék az emberi szellemet, hogy gépesítsék a mentális számolást. Ez a ritka tudományos eszköz a Léon Parcé könyvtár eladása keretében kerül bemutatásra

 – jelentette be közleményben a Chistie’s londoni aukciósház.  

Léon Parcé Blaise Pascal műveinek szenvedélyes gyűjtője volt. Parcé tulajdonába került a Gondolatok első példánya is.  

Az aukció sztárja kétségkívül a számológép lesz. 

A francia tudós 1642-ben, 19 éves korában tervezte meg a számológépet, eredetileg a normandiai adóügyekben ítélkező bíróságban dolgozó apjának, Étienne Pascalnak kívánt vele segítséget nyújtani, akinek a feladata a tartomány adóbevételeinek az átszervezése volt.  

A Pascal által létrehozott húsz példányból mindössze kilenc maradt fenn világszerte, több, későbbi példány a párizsi Musée des Arts et Métiers-ben látható, valamint a közép-franciaországi Clermond-Ferrandban lévő Henri-Lecoq múzeumban, egy példányt Drezdában őriznek, egy pedig Bonnban, az IBM gyűjteményében található.  

A Christie’s szerint az árverésre kerülő példány „az egyetlennek tekinthető, amely még magánkézben van”.  

Az árverés előtt a pascaline-t szeptember 10 és 23 között, illetve november 13-tól 19-ig Párizsban, illetve október 11. és 15. között New Yorkban, majd október 23. és 29. között Hongkongban állítják ki. 

 A három pascaline-típus közül az egyik decimális (összeadásra, kivonásra, szorzásra és osztásra alkalmas), a másik könyvelő (pénzszámláló), a harmadik pedig távolságok kiszámításra, illetve földmérésre alkalmas.  

Az árverésre kerülő példány az egyetlen ismert a létezők közül, amelyet földmérésre használtak és még ma is működőképes – közölte a Christie’s. 

 

