Rendkívüli

Megszületett a vádemelés: ez a sors vár Charlie Kirk gyilkosára

patkány

Patkányok támadnak a vendégekre egy népszerű hotelben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy észak-írországi férfi birminghami útja rémálommá vált, amikor szállásán váratlanul kellemetlen élmények érték. Már az érkezése pillanatában egy patkány futott fel a lábán, amitől teljesen megrémült.
patkány hotel vendég

A férfi arról számolt be, hogy ott-tartózkodása minden napját nyugtalanság és félelem kísérte. A patkányok minden este előbukkantak a szemét közül írja a Mirror.

patkány
Agresszív patkányok leptek egy szállodát Birminghemben.
Fotó: Getty Images

A szemét miatt szaporodtak el a patkányok

A férfi szerint az utcán heverő injekciós tűk és a környéken zajló alkohol- és drogfogyasztás csak tovább növelte a nyugtalanságát. A hotel üzemeltetője azonnal bocsánatot kért, és visszatérítést ajánlott fel számára. Magyarázatuk szerint 

a probléma a városban zajló szemétsztrájk következménye volt,

 és kizárólag az épületen kívüli területeket érintette. Hangsúlyozták, hogy a szálloda belső tereiben nem jelentettek hasonló esetet. A vendég azonban úgy érezte, az élmény maradandó nyomot hagyott benne, hiszen nem tudott nyugodtan közlekedni az épület környékén. Bár a hotel igyekszik gyors megoldásokat találni, a történet sötét árnyékként vetült a látogatásra, amely eredetileg családi találkozásról szólt volna.

A patkányok egész Angliát ellepik

Súlyos a patkányhelyzet az Egyesült Királyságban. Körülbelül 250 millió patkány élhet az országban, amelyek közül néhány olyan betegséget hordoz, amely emberre is átterjedhet. A briteket már arra figyelmeztetik, hogy készüljenek a legrosszabbra, télen patkányok járják majd a nagyobb településeket.

 

