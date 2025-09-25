Valami nagyon nincs rendben: rendkívüli találkozót tartanak a Pentagon vezetői

„A védelmi miniszter Pete Hegseth utasította az Egyesült Államok hadseregének több száz tábornokát és admirálisát, hogy sürgősen gyűljenek össze a virginiai tengerészgyalogos-bázison – mindezt anélkül, hogy bármiféle indokot adott volna. Ez zavart és aggodalmat keltett, különösen azok után, hogy a Trump-adminisztráció idén már számos magas rangú vezetőt menesztett” – írta a lap a Pentagon kapcsán.

Pentagon. Fotó: TOM BRENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gond a Pentagonban

A WP forrásai szerint Hegseth direktívát küldött ki gyakorlatilag az egész amerikai katonai vezetésnek. Többen attól tartanak, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya újabb tisztogatásokba kezdhet a Pentagon vezetésében.

Korábban a Politico arról számolt be, hogy az amerikai hatóságok intenzíven készülnek a kormányzati működés esetleges leállására. A Fehér Ház költségvetési hivatalának tájékoztatása szerint az intézményeknek fel kell készülniük tömeges elbocsátási tervek kidolgozására.