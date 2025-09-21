Hírlevél

Rendkívüli

Brutális figyelmeztetést fogalmazott meg Donald Trump

Jaime Maussan

Hihetetlen! A Peruban talált múmiáknak nem emberi ujjlenyomatuk van

Lehet, hogy mégis igaz a földönkívüli sztori? Új vizsgálatok szerint a hírhedt perui „idegen múmiák” ujjlenyomatai semmiben sem hasonlítanak az emberiekre. Egy volt amerikai ügyész szerint ez akár mindent megváltoztathat!
Újabb részletek láttak napvilágot a perui sivatagban talált, állítólagos „idegen múmiákkal” kapcsolatban.

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 13: Two 'non-human' beings displayed to the media during a press conference of Mexican journalist and UFO expert, Jaime Maussan, at the Camino Real hotel, in Mexico City, Mexico on September 13, 2023. The press conference was holding the day after the country's first public congressional hearing on the topic with UFO experts. The bodies displayed in cases, have three fingers on each hand they were recovered in Peru in 2017, they have no relation to human beings, experts said. Daniel Cardenas / Anadolu Agency (Photo by Daniel Cardenas / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), peru
Sokan vitatják a perui idegen múmiák valódiságát
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU AGENCY

Egy amerikai ügyvéd, Joshua McDowell és három igazságügyi szakértő legújabb vizsgálata szerint a testek ujjlenyomatai nem emberiek – a mintázatuk ugyanis teljesen egyenes vonalakból áll, a szokásos spirálok és hurkok nélkül. 

Bár ők is óvatosan fogalmaznak, azt megerősítették: ilyet embernél még nem láttak. A múmiák konzerválását elősegítő különleges környezet is hozzájárulhatott a megőrzésükhöz – írja a Indy100.

A perui múmiák hamisítványok?

A „Maria” néven ismert testet Jaime Maussan mexikói ufológus mutatta be még 2023-ban egy mexikói kongresszuson. Maussan szerint a lények több mint ezer évesek, és földönkívüli eredetűek lehetnek. Állítása szerint DNS-vizsgálatok során a minták 30%-a ismeretlen eredetű volt, valamint ritka fémekből készült implantátumokat és tojásokat is találtak bennük. A perui hatóságok viszont továbbra is azt állítják: a múmiák hamisítványok, emberi és állati csontokból összeragasztott szobrok.

A vita tehát folytatódik – de most ismét egy lépéssel közelebb kerülhettünk a válaszhoz: vajon tényleg nem vagyunk egyedül?

 

