Hihetetlen! A Peruban talált múmiáknak nem emberi ujjlenyomatuk van

Újabb részletek láttak napvilágot a perui sivatagban talált, állítólagos „idegen múmiákkal” kapcsolatban.

Sokan vitatják a perui idegen múmiák valódiságát

Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU AGENCY

Egy amerikai ügyvéd, Joshua McDowell és három igazságügyi szakértő legújabb vizsgálata szerint a testek ujjlenyomatai nem emberiek – a mintázatuk ugyanis teljesen egyenes vonalakból áll, a szokásos spirálok és hurkok nélkül.

Bár ők is óvatosan fogalmaznak, azt megerősítették: ilyet embernél még nem láttak. A múmiák konzerválását elősegítő különleges környezet is hozzájárulhatott a megőrzésükhöz – írja a Indy100.

A perui múmiák hamisítványok?

A „Maria” néven ismert testet Jaime Maussan mexikói ufológus mutatta be még 2023-ban egy mexikói kongresszuson. Maussan szerint a lények több mint ezer évesek, és földönkívüli eredetűek lehetnek. Állítása szerint DNS-vizsgálatok során a minták 30%-a ismeretlen eredetű volt, valamint ritka fémekből készült implantátumokat és tojásokat is találtak bennük. A perui hatóságok viszont továbbra is azt állítják: a múmiák hamisítványok, emberi és állati csontokból összeragasztott szobrok.

A vita tehát folytatódik – de most ismét egy lépéssel közelebb kerülhettünk a válaszhoz: vajon tényleg nem vagyunk egyedül?