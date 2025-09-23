Elhárultak az akadályok, újra látogatható a népszerű turisztikai célpont

A helyi közösségek, amelyek a múlt héten blokád alá vonták a perui Machu Picchút, az inkák híres erődítményét, végleg felhagytak akciójukkal, miután megállapodás született a látogatók szállításáról – jelentették be a helyi hatóságok. A tüntetők több alkalommal is blokkolták a régészeti lelőhelyhez vezető vasútvonalat, most már azonban a perui romváros újra gond nélkül látogatható.

A perui romváros, a Machu Picchu a Világörökség része, így népszerű turisztikai célpont – Fotó: JPIX / NurPhoto

A perui romváros naponta több ezer látogatót fogad

Azt követelték, hogy a busztársaság, amely a látogatókat szállítja az Aguas Calientes pályaudvartól az erődítményig, távozzon. Korábban az Origo is megírta, hogy a tüntetők szerint a harminc év után lejáró koncessziós szerződést egy, a közösségükből származó vállalatnak kellett volna átvennie. Két vállalat végül a kormány közvetítésével megállapodásra jutott, miután szerdán felfüggesztették a tiltakozást.

A mobilizáció véget ért. A lakosok (...) Limában gyűltek össze, ahol több megállapodás is született – közölte az AFP francia hírügynökséggel Oscar Luque, a lakosok képviselője.

Elmondása szerint a helyi közösségek tulajdonában lévő Consettur Machupicchu és Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy nevű vállalatok megállapodtak abban, hogy "négy hónapig" közösen biztosítják a látogatók szállítását, mielőtt pályázatot írnak ki.

Legalább 2300 turista, köztük sok külföldit, menekítettek ki a helyszín környékéről, vagy saját erejükből távoztak onnan kedd és szerda között a múlt héten, a vonatok leállása miatt.

A hatóságok szerint a blokádok során a rendőrséggel történt összecsapásokban legalább 14 rendőr megsérült. A Machu Picchu, amely 1983 óta az Világörökség része, hivatalos adatok szerint naponta átlagosan 4500 látogatót fogad. A 2438 méter magasan fekvő erődítményt a 15. században Pachacutec inka uralkodó (1438–1470) parancsára építették. Száztizennégy éve, 1911-ben bukkant rá az amerikai felfedező, Hiram Bingham.