Jelenleg nincs világos ütemterv a lehetséges telefonos egyeztetésekre vagy személyes találkozókra az ukrajnai rendezés kapcsán – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a szerdai sajtótájékoztatón.

A szóvivő így reagált arra az újságírói kérdésre, amelyben az amerikai elnök, Donald Trump nemrég tett nyilatkozatára kérték a kommentárt, miszerint a trilaterális tárgyalásoknak hamarosan meg kellene történniük:

„A kapcsolattartás különböző csatornákon folytatódik: mind a diplomáciai, mind az államfők képviselőin keresztül az adminisztrációkban” – mondta Peszkov.

Hozzátette, hogy az orosz fél minden lehetőséggel rendelkezik arra, hogy szükség esetén és a vezetők releváns döntései alapján gyorsan megszervezze ezeket a beszélgetéseket.

Korábban Szergej Ryabkov orosz külügyminiszter-helyettes azt magyarázta el, miért állt meg az ukrajnai tárgyalási folyamat. Elmondása szerint addig nem lehet szó csúcstalálkozóról Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok vezetői között, amíg Kijev nem ad kielégítő választ Oroszország javaslataira.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok már nem kívánja Ukrajnát Oroszországgal szemben szembeállítani - írta a Gazeta.ru.