Megdöbbentő tudományos áttörés: bőrsejtből hoztak létre petesejtet!

A kutatást az Oregon Health and Science University szakemberei végezték, akik az 1990-es években Dolly, a klónozott bárány megszületéséhez vezető technológiát vették alapul. A módszer lényege, hogy a bőrsejtből kinyert sejtmagot egy donor petesejtbe ültetik, amelynek eredeti sejtmagját előzőleg eltávolították. Az így létrehozott petesejt azonban túl sok kromoszómát tartalmazott, ezért a tudósok speciális aktiváló vegyületet alkalmaztak, amely segített a kromoszómák számának kiegyensúlyozásában.

Bőrsejtből petesejt: a tudomány új lehetőséget ad az idősebb vagy meddő nőknek

Miért fontos a petesejt kutatás?

A petesejt előállításának képessége különösen nagy jelentőséggel bír azok számára, akik egészségügyi problémák – például daganatkezelés vagy időskori termékenységi nehézségek – miatt veszítették el természetes fogamzóképességüket. Bár a kutatás jelenleg korai fázisban van, a szakemberek szerint egy évtizeden belül reális lehetőség nyílhat arra, hogy a módszerből klinikai gyakorlat szülessen.

A vizsgálatok során 82 petesejt jött létre, de kevesebb mint 10% fejlődött el az IVF-hez szükséges embriófázisig, és egyik sem élt tovább hat napnál. A kutatók szerint ez egyelőre csak „proof of concept”, de a technológia biztonságossá tétele és hatékonyságának növelése a következő évek kihívása lesz.

Új korszak küszöbén az emberi szaporodásban

A petesejt laboratóriumi előállítása alapjaiban változtathatja meg a meddőség kezelését.

Bár még számos tudományos és etikai kérdés vár tisztázásra, a kutatók és klinikusok egyaránt óriási áttörésként értékelik az eredményt. A tudomány ezzel új irányt mutathat az emberi szaporodás jövőjében.