80 éve után került elő egy elveszettnek hitt Picasso-festmény

A Bust of a Woman in a Flowery Hat című portrétképen Dora Maar, a híres művész és a festő múzsája látható. Picasso korábbi ábrázolásai gyakran könnyek között, zaklatott állapotban mutatták be Maart, de itt élénkebb színek és lágyabb hangulat jelenik meg – írja a The Guardian.
A kapcsolatuk ekkoriban válságban volt, hiszen a művész már Françoise Gilot felé fordult. A festmény 1944-ben került egy francia gyűjtőhöz, közvetlenül Párizs felszabadítása előtt. Azóta a család magántulajdonában maradt, és csak egy régi fekete-fehér fotóról volt ismert.
A Lucien Paris aukciósház mutatta be először a nagyközönségnek.
A szakértők jelentős művészettörténeti felfedezésnek tartják, hiszen végre a színek is láthatóvá váltak. A vászon 80*60 centiméteres, és a becslések szerint legalább 8 millió eurót (mintegy 3,1 milliárd forintot) ér. Az árverésre október 24-én kerül sor, előtte három napig lesz kiállítva. A felfedezés új fényt vet Picasso magánéletére és Dora Maar alakjára is.
Egy Dora Maart ábrázoló Picasso festmény tavaly is előkerült már egy ócskavas-kereskedő pincéjéből. Picasso gyakran látogatta a dél-olaszországi Capri szigetét, a festmény pedig, amely feltűnően hasonlít Picasso Dora Maar (Nőszülte) című festményéhez, feltehetően 1930 és 1936 között készült. Az 1973-ban elhunyt Picasso több mint 14 000 művet alkotott, és a Picasso Alapítván naponta több száz üzenetet kap olyanoktól, akik azt állítják, hogy eredeti művet birtokolnak.