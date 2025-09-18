80 éve után került elő egy elveszettnek hitt Picasso-festmény

A Bust of a Woman in a Flowery Hat című portrétképen Dora Maar, a híres művész és a festő múzsája látható. Picasso korábbi ábrázolásai gyakran könnyek között, zaklatott állapotban mutatták be Maart, de itt élénkebb színek és lágyabb hangulat jelenik meg – írja a The Guardian.



Picasso hosszú különc életét botrányok tarkították, nem kímélte gyerekeit és feleségeit sem, de a közönség mindig megbocsátott

Fotó: Forrás: AFP/Ralph Gatti

A kapcsolatuk ekkoriban válságban volt, hiszen a művész már Françoise Gilot felé fordult. A festmény 1944-ben került egy francia gyűjtőhöz, közvetlenül Párizs felszabadítása előtt. Azóta a család magántulajdonában maradt, és csak egy régi fekete-fehér fotóról volt ismert.

A Lucien Paris aukciósház mutatta be először a nagyközönségnek.

A szakértők jelentős művészettörténeti felfedezésnek tartják, hiszen végre a színek is láthatóvá váltak. A vászon 80*60 centiméteres, és a becslések szerint legalább 8 millió eurót (mintegy 3,1 milliárd forintot) ér. Az árverésre október 24-én kerül sor, előtte három napig lesz kiállítva. A felfedezés új fényt vet Picasso magánéletére és Dora Maar alakjára is.

🎨Un portrait de Dora Maar portant un chapeau à fleurs coloré, peint par Pablo Picasso en 1943 en pleine Occupation et inconnu du public, a été dévoilé jeudi à Paris à l’Hôtel Drouot, où il sera mis aux enchères le 24 octobre. pic.twitter.com/yIcBsaKEpH — Agence France-Presse (@afpfr) September 18, 2025

Nem ez az első Dora Maar festmény, ami előkerült

Egy Dora Maart ábrázoló Picasso festmény tavaly is előkerült már egy ócskavas-kereskedő pincéjéből. Picasso gyakran látogatta a dél-olaszországi Capri szigetét, a festmény pedig, amely feltűnően hasonlít Picasso Dora Maar (Nőszülte) című festményéhez, feltehetően 1930 és 1936 között készült. Az 1973-ban elhunyt Picasso több mint 14 000 művet alkotott, és a Picasso Alapítván naponta több száz üzenetet kap olyanoktól, akik azt állítják, hogy eredeti művet birtokolnak.