80 éve után került elő egy elveszettnek hitt Picasso-festmény

Nyolc évtized rejtély után előkerült egy Picasso-festmény. A remekművet Picasso 1943 júliusában festette meg a megszállt Párizsban.
A Bust of a Woman in a Flowery Hat című portrétképen Dora Maar, a híres művész és a festő múzsája látható. Picasso korábbi ábrázolásai gyakran könnyek között, zaklatott állapotban mutatták be Maart, de itt élénkebb színek és lágyabb hangulat jelenik meg írja a The Guardian.
 

Picasso
Picasso hosszú különc életét botrányok tarkították, nem kímélte gyerekeit és feleségeit sem, de a közönség mindig megbocsátott
Fotó: Forrás: AFP/Ralph Gatti

A kapcsolatuk ekkoriban válságban volt, hiszen a művész már Françoise Gilot felé fordult. A festmény 1944-ben került egy francia gyűjtőhöz, közvetlenül Párizs felszabadítása előtt. Azóta a család magántulajdonában maradt, és csak egy régi fekete-fehér fotóról volt ismert.

A Lucien Paris aukciósház mutatta be először a nagyközönségnek. 

A szakértők jelentős művészettörténeti felfedezésnek tartják, hiszen végre a színek is láthatóvá váltak. A vászon 80*60 centiméteres, és a becslések szerint legalább 8 millió eurót (mintegy 3,1 milliárd forintot) ér. Az árverésre október 24-én kerül sor, előtte három napig lesz kiállítva. A felfedezés új fényt vet Picasso magánéletére és Dora Maar alakjára is.

Nem ez az első Dora Maar festmény, ami előkerült

Egy Dora Maart ábrázoló Picasso festmény tavaly is előkerült már egy ócskavas-kereskedő pincéjéből. Picasso gyakran látogatta a dél-olaszországi Capri szigetét, a festmény pedig, amely feltűnően hasonlít Picasso Dora Maar (Nőszülte) című festményéhez, feltehetően 1930 és 1936 között készült. Az 1973-ban elhunyt Picasso több mint 14 000 művet alkotott, és a Picasso Alapítván naponta több száz üzenetet kap olyanoktól, akik azt állítják, hogy eredeti művet birtokolnak.

 

 

