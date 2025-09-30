A világ 5 legveszélyesebb pókja – Ön felismerné őket?

Most bemutatjuk a világ öt legveszélyesebb pókfajtáját, azok élőhelyét és a lehetséges kezelési módokat egy esetleges csípés után.

Íme az 5 legveszélyesebb pók a világon

Fotó: Unsplash

1. Brazil vándorpók – a legveszélyesebb pók a világon

A Guinness Rekordok Könyve szerint a brazil vándorpók (Phoneutria nigriventer) a világ egyik legmérgezőbb pókfaja. Minden évben körülbelül tíz halálesetet okoz a csípése, ezért joggal tartják a legveszélyesebbnek. Nem véletlenül nevezik „banánpóknak” is, mivel gyakran kerül be exportált gyümölcsökkel más országokba. Mérge az idegrendszert támadja, szívritmuszavarokat, erős izomfájdalmat és más súlyos tüneteket okoz.

Előfordulás: főként Brazília délkeleti részén, de megtalálható Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is Kezelés: azonnali orvosi ellátás szükséges, súlyos esetben ellenméreggel.

Brazil vándorpók

Fotó: Pexels

2. Sydney-tölcsérhálós pók

Ausztráliában a Sydney környékén élő tölcsérhálós pók rendkívül agresszív, csípése akár halálos lehet. Az Australian Reptile Park munkatársai rendszeresen „fejik” a pókokat, hogy ellenmérget készítsenek belőlük, amely évente több száz ember életét menti meg.

3. Déli fekete özvegy

Az USA-ban évente több ezer embert kezelnek a fekete özvegy csípése miatt.

Csak a nőstény jelent veszélyt,

a hímeket ugyanis rendszerint felfalja párzás után. Mérge izomgörcsöket, légzési nehézséget és súlyos fájdalmakat okozhat. Bár ritkán halálos, kisgyermekeknél és időseknél különösen kockázatos.

Déli fekete özvegy

Fotó: Unsplash

4. Chilei hegedűspók

A chilei hegedűspók (Loxosceles laeta) mérge szövetelhalást és akár halált is okozhat. Nincs ellene hatékony ellenméreg, ezért kerülése a legbiztonságosabb védekezés. Bár nem agresszív, sokszor emberi lakások sötét zugaiban telepszik meg.

Chilei hegedűspók

Fotó: Pexels

5. Vörösfejű egérpók

Ausztrália déli területein él a vörösfejű egérpók, amely

különösen a gyerekekre jelent halálos veszélyt.

Mérge bénulást és erős duzzanatokat okoz. A férfi példányok agresszívebbek, mint a nőstények.

Miért félünk ennyire a pókoktól?

A pók sok kultúrában félelmetes szimbólum, ám a valóságban az emberek túlnyomó többsége soha nem találkozik halálos fajjal. Ugyanakkor fontos ismerni, mely fajok lehetnek veszélyesek, és hogyan reagáljunk, ha csípés ér minket.