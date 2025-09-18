Halálzóna és mészárlás: jön a háború legvéresebb csatája

Pokrovszk több mint egy éve próbál ellenállni az orosz hadsereg folyamatos nyomásának, de egyre világosabb: a város körül kialakult „halálzóna” az ukrán védelem végét jelentheti. A drónokkal és tüzérséggel támogatott orosz hadműveletek módszeresen elvágták az utánpótlási útvonalakat, így az ukrán csapatok lassan, de biztosan elszigetelődnek.

Pokrovszk: Már a brit sajtó szerint is összeomlik az ukrán védelem

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A nyugati elemzők is elismerik, hogy Moszkva tanult a korábbi frontális rohamok tapasztalataiból, és most a lassú, fokozatos bekerítés stratégiáját alkalmazza. Ez nemcsak kevesebb veszteséggel jár az orosz haderőnek, de a kijevi vezetés mozgásterét is fokozatosan lenullázza.

Pokrovszk elvesztése súlyos csapást mérne Ukrajnára: a település a Donbasz egyik legfontosabb logisztikai központja, amelynek eleste veszélybe sodorná Kramatorszkot és Szlavjanszkot is. Közben az északkeleti fronton, Kupjanszk térségében is egyre erőteljesebb orosz előrenyomulásról számolnak be, ami újabb nyomást helyez Kijevre.

Zelenszkij mindeközben Donald Trumpnál próbál újabb szankciókat és biztonsági garanciákat kiharcolni, ám Washingtonban a békés rendezést akarják elérni. Minden jel arra mutat, hogy Moszkva türelmes taktikája működik, és Pokrovszk sorsa megpecsételődhet a következő hetekben - írta a Sky News.