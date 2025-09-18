Hillary Clinton így gyalázkodik Charlie Kirk halála után – még több erőszak jöhet

Hillary Clinton ismét vihart kavart az Egyesült Államokban, amikor közösségi médiában reklámozott egy könyvet. A kiadvány a konzervatív politikai ellenfeleket „fasisztáknak” nevezi, és autoriter rezsimekhez hasonlítja őket, amit sokan gyűlöletbeszédként értékelnek. A konzervatívok szerint ez a retorika nem egyszerű véleménykülönbség, hanem gyűlöletbeszéd, amelynek tragikus következményei is lehetnek. Ráadásul egy rendkívül feszült időszakban, hiszen alig egy hete gyilkolták meg a konzervatív aktivistát, Charlie Kirköt.

Hillary Clinton a politikai ellenfelek démonizálását erősítő könyvet népszerűsített

Fotó: KIMBERLY WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Politikai ellenfelek démonizálása politikai gyilkosságokhoz is vezethet

A konzervatív oldal szerint azonban ez a retorika nem pusztán vita, hanem uszítás, amely politikai ellenfelek démonizálásához vezet. Többen felidézték Charlie Kirk tragikus gyilkosságát, hiszen egy radikális baloldali ideológiát valló személy követhette el a merényletet Charlie Kirk ellen.

A gyilkos a lövedékeken a „fasiszta” szót is üzenetként hagyta, ami szerintük jól mutatja, hova vezethet a politikai gyűlöletkeltés.

Charlie Kirk konzervatív aktivistaként mindössze a szólásszabadság jogát gyakorolta, mégis célponttá vált. A konzervatívok hangsúlyozzák:

nem bűn nyilvánosan vállalni a véleményt, de amikor a baloldali ideológia képviselői mindezt „fasizmusnak” bélyegzik, az valójában a demokrácia ellen hat.

Charlie Kirk halála a gyűlöletkeltés tragikus következménye

Clinton fellépése sokak szerint azt üzeni, hogy minden konzervatív politikai ellenfél automatikusan gyanúsított, és ez életveszélyes megbélyegzéshez vezethet. Kirk halála ennek a folyamatnak a legdrámaibb figyelmeztetése. A konzervatívok szerint, amíg a gyűlöletkeltő retorika folytatódik, addig újabb támadások veszélye fenyegeti azokat, akik pusztán élni akarnak szólásszabadságukkal – számolt be a Fox News.