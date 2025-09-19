Folyamatosan hazudnak nekünk, a politikusok is mind meg vannak véve?

Kovács Mónika 1999 óta Los Angelesben él. Egy nagyon híres színész (a műsorban a neve is elhangzik) bátyjának volt évekig a felesége, így a celebvilágba, a felső 1% Amerikájába is belelátott. De a valóságba is. És szerinte semmi sem az, aminek látszik, minden átverés, és a politikusok is mind irányítva vannak. A mindenkori amerikai elnök pedig csak egy „ügyvezető igazgató”. Elgondolkodtató, helyenként meghökkentő meglátások, és egy nagyon kedélyes, jó hangulatú beszélgetés.

