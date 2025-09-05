Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Putyin–Trump-találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Politikai hobbista

Megdöbbentő gyilkosságok, amikről a világ nem beszél

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Míg Gázával tele vannak a hírek, addig a Nigériában valóban zajló népirtást eltitkolják, nem foglalkoznak vele. A nyugati világban egyetlen ország van, amely állami szinten nyújt érdemi segítséget az üldözött nigériai keresztényeknek: Magyarország. A Hungary Helps programért felelős államtitkár, Azbej Tristan félelemben és életveszélyben is volt, amikor a Boko Haram által ellenőrzött területen járt Nigériában. A kereszténység ma a világ legüldözöttebb vallása. Világszerte a vallási alapú atrocitások 70%-át kereszténekkel szemben követik el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Politikai hobbistakereszténységJeszenszky Zsolt

A kereszténység ma a világ legüldözöttebb vallása; világszerte a vallási alapú atrocitások 70%-át ma kereszténekkel szemben követik el. Ebből is kiemelkedik Nigéria, Afrika legnépesebb országa. Míg Gázával tele vannak a hírek, addig a Nigériában valóban zajló népirtást eltitkolják, nem foglalkoznak vele. A nyugati világban egyetlen ország van, amely állami szinten nyújt érdemi segítséget az üldözött nigériai keresztényeknek: Magyarország. A Hungary Helps programért felelős államtitkár, Azbej Tristan nem csak részletesen elmondja, mi áll az egész kérdés hátterében, de arról is beszél, milyen életveszélyes helyzetek közepette végzik a munkájukat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!