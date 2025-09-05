Megdöbbentő gyilkosságok, amikről a világ nem beszél

A kereszténység ma a világ legüldözöttebb vallása; világszerte a vallási alapú atrocitások 70%-át ma kereszténekkel szemben követik el. Ebből is kiemelkedik Nigéria, Afrika legnépesebb országa. Míg Gázával tele vannak a hírek, addig a Nigériában valóban zajló népirtást eltitkolják, nem foglalkoznak vele. A nyugati világban egyetlen ország van, amely állami szinten nyújt érdemi segítséget az üldözött nigériai keresztényeknek: Magyarország. A Hungary Helps programért felelős államtitkár, Azbej Tristan nem csak részletesen elmondja, mi áll az egész kérdés hátterében, de arról is beszél, milyen életveszélyes helyzetek közepette végzik a munkájukat.