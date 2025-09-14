Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
börtön

Kitört a pornóháború, 40 nő fakadt ki a birodalom vezérére

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kaliforniai pornóbirodalom vezetőjét 27 év börtönre ítélték, miután több tucat áldozata felszólalt a bíróságon. A pornóbirodalom alapítója éveken át fiatal nőket csapott be hamis modellajánlatokkal, majd kényszerítette őket videók forgatására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
börtönerőszakKalifornia

Egy kaliforniai székhelyű pornóbirodalom vezetőjét, aki korábban az FBI „10 legkeresettebb szökevény” listáján is szerepelt, 27 év szövetségi börtönre ítélték San Diegóban. Az ügyészség szerint a férfi és társai erőszakkal, csalással és kényszerítéssel toboroztak több száz nőt, köztük tinédzsereket is, akiknek azt ígérték, hogy modellkarriert indíthatnak - írja a CBS.

pornóbirodalom
A pornóbirodalom alapítóját 27 év börtönre ítélték San Diegóban. Képünk illusztráció.
Fotó: Unsplash

A pornóbirodalom áldozatai szemtől szemben álltak a vádlottal

Az ítélethirdetésen mintegy 40 nő vallott, sokan könnyeikkel küzdve írták le, hogyan kényszerítették, zaklatták és erőszakolták meg őket hotelszobákban. Több áldozat közvetlenül is a vádlott szemébe mondta, milyen súlyos következményei voltak az átélt bántalmazásoknak.

A pornóbirodalomhoz tartozó GirlsDoPorn nevű oldal 2019-ben került a figyelem középpontjába, amikor 22 nő indított pert a szerződések és a kényszerítések miatt. A bíróság később 12,7 millió dolláros (kb. 4,6 milliárd forint) kártérítést ítélt meg számukra.

Az ügyben több társtettest is elítéltek: egyikük 14, másikuk 20 évet kapott. Az ügyészség szerint a pornóbirodalom működtetői évekig próbálták elrejteni valódi kilétüket, miközben fiatal nőket használtak ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!