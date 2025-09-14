Kitört a pornóháború, 40 nő fakadt ki a birodalom vezérére

Egy kaliforniai székhelyű pornóbirodalom vezetőjét, aki korábban az FBI „10 legkeresettebb szökevény” listáján is szerepelt, 27 év szövetségi börtönre ítélték San Diegóban. Az ügyészség szerint a férfi és társai erőszakkal, csalással és kényszerítéssel toboroztak több száz nőt, köztük tinédzsereket is, akiknek azt ígérték, hogy modellkarriert indíthatnak - írja a CBS.

A pornóbirodalom alapítóját 27 év börtönre ítélték San Diegóban. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

A pornóbirodalom áldozatai szemtől szemben álltak a vádlottal

Az ítélethirdetésen mintegy 40 nő vallott, sokan könnyeikkel küzdve írták le, hogyan kényszerítették, zaklatták és erőszakolták meg őket hotelszobákban. Több áldozat közvetlenül is a vádlott szemébe mondta, milyen súlyos következményei voltak az átélt bántalmazásoknak.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of rape, sex trafficking, & coercion.



The owner of the notorious porn website "GirlsDoP-rn" has been sentenced to 27 years in prison, after 40 of his victims confronted him in court. "I am not your victim. I’m your reckoning,"… pic.twitter.com/wXNrGOd8hi — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 10, 2025

A pornóbirodalomhoz tartozó GirlsDoPorn nevű oldal 2019-ben került a figyelem középpontjába, amikor 22 nő indított pert a szerződések és a kényszerítések miatt. A bíróság később 12,7 millió dolláros (kb. 4,6 milliárd forint) kártérítést ítélt meg számukra.

Az ügyben több társtettest is elítéltek: egyikük 14, másikuk 20 évet kapott. Az ügyészség szerint a pornóbirodalom működtetői évekig próbálták elrejteni valódi kilétüket, miközben fiatal nőket használtak ki.