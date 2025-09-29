Tragédia Amerikában: holttestet találtak a repülőgép futóművénél

Potyautas holttestét találták az American Airlines egyik járatának futóművénél, miután a repülőgép vasárnap reggel megérkezett a dél-karolinai Charlotte Douglas Nemzetközi Repülőtérre.

Egy American Airlines gépen rejtőzött el a potyautas, aki Amerikába akart szökni

Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A gép Európából jött, és a karbantartó személyzet fedezte fel a halott férfit a futóműnél.

A Charlotte–Mecklenburg-i Rendőrség közlése szerint a nyomozás jelenleg is folyamatban van, és a hatóságok arra kérik a nyilvánosságot, hogy bárminemű információval segítsenek az ügy felderítésében – írja a Sky News. A repülőtér működése a tragédia ellenére zavartalanul folytatódott.

A potyautasok jelentős része nem éli túl a repülést

A potyautasok, akik illegálisan próbálnak repülőgépeken utazni, a leggyakrabban a futóműveknél rejtőznek el. Ez azonban rendkívül veszélyes, mivel a futóművek nem nyújtanak védelmet a szélsőséges hőmérsékletek és az alacsony oxigénszint ellen.

A túlélési esélyek rendkívül alacsonyak; az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) 2011-es jelentése szerint a potyautasok körülbelül 80%-a nem éli túl az utazást.

A tragikus eset rávilágít arra a súlyos problémára, hogy egyesek életüket kockáztatva próbálnak illegálisan eljutni más országokba, gyakran a legveszélyesebb módon. A hatóságok és a légitársaságok folyamatosan dolgoznak azon, hogy megelőzzék az ilyen eseteket, és biztosítsák az utasok és a személyzet biztonságát.