Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

American Airlines

Tragédia Amerikában: holttestet találtak a repülőgép futóművénél

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy férfi holttestét találták meg az egyik American Airlines repülőgép futóművénél, miután a gép hosszú transzatlanti út után megérkezett Charlotte-ba. Az ilyen fajta utazás roppant veszélyes, hiszen a repülő futóművénél elrejtező potyautasok alig-alig élhetik túl a pokoli körülményeket. A hatóságok nyomoznak, ki lehetett az illegális utazó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
American AirlinesrepülőgépCharlotteholttestpotyautas

Potyautas holttestét találták az American Airlines egyik járatának futóművénél, miután a repülőgép vasárnap reggel megérkezett a dél-karolinai Charlotte Douglas Nemzetközi Repülőtérre.

An American Airlines Boeing 737-823 approaches a gate at Reagan National Airport (DCA) in Arlington Virginia, on September 20, 2025. (Photo by Daniel SLIM / AFP), potyautas
Egy American Airlines gépen rejtőzött el a potyautas, aki Amerikába akart szökni
Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A gép Európából jött, és a karbantartó személyzet fedezte fel a halott férfit a futóműnél. 

A Charlotte–Mecklenburg-i Rendőrség közlése szerint a nyomozás jelenleg is folyamatban van, és a hatóságok arra kérik a nyilvánosságot, hogy bárminemű információval segítsenek az ügy felderítésében – írja a Sky News. A repülőtér működése a tragédia ellenére zavartalanul folytatódott.

A potyautasok jelentős része nem éli túl a repülést

A potyautasok, akik illegálisan próbálnak repülőgépeken utazni, a leggyakrabban a futóműveknél rejtőznek el. Ez azonban rendkívül veszélyes, mivel a futóművek nem nyújtanak védelmet a szélsőséges hőmérsékletek és az alacsony oxigénszint ellen. 

A túlélési esélyek rendkívül alacsonyak; az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) 2011-es jelentése szerint a potyautasok körülbelül 80%-a nem éli túl az utazást. 

A tragikus eset rávilágít arra a súlyos problémára, hogy egyesek életüket kockáztatva próbálnak illegálisan eljutni más országokba, gyakran a legveszélyesebb módon. A hatóságok és a légitársaságok folyamatosan dolgoznak azon, hogy megelőzzék az ilyen eseteket, és biztosítsák az utasok és a személyzet biztonságát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!