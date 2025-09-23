Soha nem hallott részletek derültek ki Elvis Presley életéről

Priscilla Presley döbbenetes részletekről számolt be házasságukkal kapcsolatban. Mint kiderült, rögtön a nászéjszaka után megfogant gyermekük, Lisa Marie, és az énekes felajánlotta neki az abortuszt, ő azonban ezt határozottan elutasította. Priscilla a könyvben arról is beszámol, hogy kapcsolatuk végén Elvis „ráerőszakolta magát”, amikor megtudta viszonyát a karateoktatójával – írja a PageSix.

Priscilla Presley – Fotó: Joe Scarnici/AFP

Priscilla Presley lánya függőségéről is beszél

A 80 éves hölgy kendőzetlenül beszél lánya drog- és alkoholproblémáiról, elhibázott házasságairól – köztük Michael Jacksonnal –, valamint arról, hogy függőségei mennyire tönkretették Lisa Marie

életét.

Lisa akár nyolcvan tablettát is bevett egy nap – írja.

A memoárban Priscilla Presley kitér arra is, hogyan rázta meg Lisa fia, Benjamin 2020-as öngyilkossága, amitől az énekesnő végképp lejtőre került. A 2023-as Golden Globe-gála után – ahol az „Elvis” című film díjat nyert – Lisa Marie szívroham következtében hunyt el 54 évesen.

Priscilla könyve személyes vallomás és gyászmunka egyszerre.

Az én kis vad gyerekem, örökké szeretlek – zárja sorait.

