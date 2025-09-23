Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Elvis Presley

Soha nem hallott részletek derültek ki Elvis Presley életéről

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új életrajzi könyvében Elvis Presley volt felesége érdekes részleteket árult el a rocksztárról, valamint lányuk, Lisa Marie küzdelmeiről. Priscilla Presley „Csendesen elhagylak téged” címmel írt memoárt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elvis PresleyPriscilla PresleyLisa Marie Presley

Priscilla Presley döbbenetes részletekről számolt be házasságukkal kapcsolatban. Mint kiderült, rögtön a nászéjszaka után megfogant gyermekük, Lisa Marie, és az énekes felajánlotta neki az abortuszt, ő azonban ezt határozottan elutasította. Priscilla a könyvben arról is beszámol, hogy kapcsolatuk végén Elvis „ráerőszakolta magát”, amikor megtudta viszonyát a karateoktatójával – írja a PageSix.

Priscilla Presley – Fotó: Joe Scarnici/AFP
Priscilla Presley – Fotó: Joe Scarnici/AFP

Priscilla Presley lánya függőségéről is beszél 

A 80 éves hölgy kendőzetlenül beszél lánya drog- és alkoholproblémáiról, elhibázott házasságairól – köztük Michael Jacksonnal –, valamint arról, hogy függőségei mennyire tönkretették Lisa Marie

életét. 

Lisa akár nyolcvan tablettát is bevett egy nap – írja.

A memoárban Priscilla Presley kitér arra is, hogyan rázta meg Lisa fia, Benjamin 2020-as öngyilkossága, amitől az énekesnő végképp lejtőre került. A 2023-as Golden Globe-gála után – ahol az „Elvis” című film díjat nyert – Lisa Marie szívroham következtében hunyt el 54 évesen.

Priscilla könyve személyes vallomás és gyászmunka egyszerre.

 Az én kis vad gyerekem, örökké szeretlek – zárja sorait.

Az év elején arról írt az Origo, hogy többen látták Elvis Presley szellemét a Graceland-birtokon. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!