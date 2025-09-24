Egy apró változtatás az étrendben, és a haján mindenki látni fogja

A haj főként keratinból épül fel, amely egy fehérje, így a megfelelő protein nélkülözhetetlen a hajszálak erősségéhez és sűrűségéhez. Dr. Ross Kopelman hajsebész szerint a fehérjehiány diffúz hajhullást, törékeny szálakat és lassabb növekedést okozhat - írja a FoxNews.

A protein nemcsak az izmokhoz kell: a haj egészsége és erőssége is múlik rajta. Fehérjehiány hajhullást és gyengeséget okozhat. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Amikor a szervezet nem jut elég aminosavhoz, először a létfontosságú szervekhez irányítja azokat, a haj pedig háttérbe szorul. A jó hír azonban, hogy a proteinbevitel rendezése után néhány hónapon belül csökkenhet a hajhullás, és fokozatosan újra erősödhet a haj.

Mennyi protein kell az egészséges hajhoz?

A hivatalos ajánlás napi 46 gramm a nőknek és 56 gramm a férfiaknak, ám Kopelman szerint érdemes inkább 1–1,2 gramm protein-t fogyasztani testsúlykilogrammonként.

Stressz, diéta vagy betegség után a szükséglet akár 1,6 grammra is nőhet.

Aminosavak, amelyek a hajszálak alapjai

Két kulcsfontosságú aminosav, a lizin és a cisztein adja a keratin erejét. Ezek bőségesen megtalálhatók tojásban, halban, szárnyasokban, hüvelyesekben és magvakban. A változatos étrend biztosítja, hogy a haj megkapja a szükséges protein-t és mikrotápanyagokat.

