Egy apró változtatás az étrendben, és a haján mindenki látni fogja

A szakértők szerint a protein nemcsak az izmok építésében fontos, hanem a haj egészsége szempontjából is. Ha a haja hullik, gyengül vagy töredezik, könnyen lehet, hogy a protein hiánya áll a háttérben.
A haj főként keratinból épül fel, amely egy fehérje, így a megfelelő protein nélkülözhetetlen a hajszálak erősségéhez és sűrűségéhez. Dr. Ross Kopelman hajsebész szerint a fehérjehiány diffúz hajhullást, törékeny szálakat és lassabb növekedést okozhat - írja a FoxNews.

A protein nemcsak az izmokhoz kell: a haj egészsége és erőssége is múlik rajta. Fehérjehiány hajhullást és gyengeséget okozhat.
A protein nemcsak az izmokhoz kell: a haj egészsége és erőssége is múlik rajta. Fehérjehiány hajhullást és gyengeséget okozhat. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Amikor a szervezet nem jut elég aminosavhoz, először a létfontosságú szervekhez irányítja azokat, a haj pedig háttérbe szorul. A jó hír azonban, hogy a proteinbevitel rendezése után néhány hónapon belül csökkenhet a hajhullás, és fokozatosan újra erősödhet a haj.

Mennyi protein kell az egészséges hajhoz?

A hivatalos ajánlás napi 46 gramm a nőknek és 56 gramm a férfiaknak, ám Kopelman szerint érdemes inkább 1–1,2 gramm protein-t fogyasztani testsúlykilogrammonként.

 Stressz, diéta vagy betegség után a szükséglet akár 1,6 grammra is nőhet.

Aminosavak, amelyek a hajszálak alapjai

Két kulcsfontosságú aminosav, a lizin és a cisztein adja a keratin erejét. Ezek bőségesen megtalálhatók tojásban, halban, szárnyasokban, hüvelyesekben és magvakban. A változatos étrend biztosítja, hogy a haj megkapja a szükséges protein-t és mikrotápanyagokat.

Pár tipp még a haj ápoláshoz!

 

