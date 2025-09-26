Íme egy ingyenes teszt, ami kimutatja, mennyire vagy pszichopata – Ki mered tölteni?

De nem kell hírességnek lenni ahhoz, hogy kiderítsd: benned is ott lappang-e a sötét oldal. A Psychology Today ingyenes, háromperces tesztje ugyanis bárki számára elérhető, és megmutatja, milyen mértékben rejlenek benned pszichopata hajlamok.

A pszichopata legfőbb ismertetőjegye az empátia hiánya – de egy ingyenes teszt felfedi, hogy te magad is érintett vagy-e

A pszichopata legfőbb ismertetőjegye az empátia hiánya – de a diagnózishoz ennél több kell: manipulatív viselkedés, érzelemmentesség és kíméletlenség. A tesztben 20 állításra kell válaszolni, például: „Mindig könnyű volt rávennem másokat, hogy szívességet tegyenek nekem” vagy „Valójában a legtöbb ember unalmas vagy ostoba számomra”.

Az eredmény 0 és 100 között mozog.

0–19 pont: nincs benned semmi kóros, erősen empatikus vagy.

51–74 pont: apróbb antiszociális hajlamok, de semmi drámai.

87–100 pont: több egyértelmű jel is arra, hogy pszichopata jegyeket mutatsz – itt már terápiára is szükség lehet.

A szakértők szerint csak az emberek 1 százaléka nevezhető valódi pszichopatának, de kisebb vonások sokaknál felfedezhetők. Ha pedig magas pontszám jön ki, van remény: a terápia, a drogok és az alkohol kerülése, valamint a közösségi munka segíthet visszatalálni a helyes útra.