A világ legkisebb szarvasa veszélyben – ezek a képek összetörik a szívét

A pudu, a világ legkisebb szarvasfaja, komoly veszélybe került Chilében. Ez az apró termetű, alig 45 centiméter magas állat a Chiloé-sziget sűrű erdeiben él, ám egyre gyakrabban válik közlekedési balesetek és kóbor kutyák áldozatává.

A pudu, a világ legkisebb szarvasa, egyre nagyobb veszélyben van Chilében Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

A pudu természetes élőhelye zsugorodik

A puduk korábban viszonylagos biztonságban éltek Chile déli partvidékének bozótos területein, különösen Chiloé szigetén. Azonban az urbanizáció, az infrastruktúra terjedése és a háziállatok kontrollálatlan mozgása miatt populációjuk rohamosan csökken.

Idén már több tucat pudut kellett ellátnunk, közülük sokan kutyatámadás vagy autóbaleset miatt sérültek meg

– mondta Javiera López, a Chiloe Silvestre állatmentő központ vezetője

A pudu: törékeny túlélő

A pudu rendkívül érzékeny faj. Félénk természete, vékony lábai és nagy szemei nem teszik lehetővé, hogy megvédje magát a gyorsan haladó járművekkel vagy agresszív kutyákkal szemben. A vemhes nőstények különösen veszélyeztetettek a téli és tavaszi időszakban. Ezek az állatok főként alkonyatkor, éjjel és reggel aktívak, és magányosan élnek. Táplálékukat – leveleket, gyümölcsöket, virágokat – gyakran két lábra állva vagy fatörzsekre mászva szerzik meg.

A pudu populációja Chile és Argentína erdeiben

Bár a chilei kormány nem rendelkezik pontos adatokkal a puduk számáról, becslések szerint mintegy tízezer példány élhet Chile és Argentína erdeiben. A szárazföldi populáció viszonylag stabil, de a Chiloé-szigeti állomány folyamatosan csökken.

Natalia Durán, a chilei állatkert állategészségügyi szakértője szerint az állatkertek oktatási szerepe kulcsfontosságú lehet a faj fennmaradásában. Emellett a természetvédők közlekedésbiztonsági intézkedéseket sürgetnek, és felmerült egy „pudutörvény” megalkotásának lehetősége is.

