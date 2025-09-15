Botrány: 8-13 évre börtönre ítélték a Sziget Fesztivál sztárfellépőit

Az ítélet értelmében Marija Aljohina 13 évet kapott, Taszó Pletner 11-et, míg Olga Boriszova, Diana Burkot és Alina Petrova nyolc évet. A bíróság ezen felül több évre eltiltotta őket az internetes oldalak kezelésétől is.

A Pussy Riot neve 2012-ben vált ismertté, amikor a Megváltó Krisztus-székesegyházban szerveztek provokatív akciót. Azóta a csoport a Nyugat támogatását élvezi, miközben Oroszországban többször is elítélték őket törvénysértések miatt.

Érdekesség, hogy a botrányairól ismert zenekar 2015-ben Budapesten, a Sziget Fesztiválon is fellépett, ahol szintén politikai üzenetekkel próbálták befolyásolni a közönséget.

Nem ez volt az első szigorú ítélet az együttes tagjai ellen: tavaly márciusban Ljudmila (Ljuszja) Stejn hat évet kapott, míg a társalapító Pjotr Verzilovot 8 év 4 hónap börtönre ítélték távollétükben - írta a Kommersant.