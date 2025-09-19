Itt van Putyin ajándéka, de nem az, amire a világ számított

Akszjonov tájékoztatása szerint a Gaspra településen élő Kirill Ponomarenko levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz, amelyben egy kutyát kért tőle. „Ma valóra vált az álma: az elnök nevében egy spicc kutyát adtak át Kirillnek és édesanyjának, Tatyana Szergejevna Ponomarenkónak” – írta a bejegyzésében.

A régió vezetője hozzátette: a fiú kiváló tanulmányi eredményeket ér el, aktívan részt vesz iskolai és önkormányzati versenyeken, olimpiákon, és számos oklevéllel, díjjal büszkélkedhet.

A poszthoz videót is mellékeltek, amelyen látható, ahogy a kisfiú átveszi a fehér spiccet - írta a Lenta.