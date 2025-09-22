Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

A Kreml közlése szerint Putyin a Biztonsági Tanács állandó tagjaival tartott ülésen kijelentette:

„Oroszország kész a New START szerződés kvótáit egy évvel a 2026. február 5-i határidő után is betartani. Úgy gondoljuk azonban, hogy ez kizárólag akkor lehetséges, ha az Egyesült Államok is ugyanígy jár el, és nem hoz olyan intézkedéseket, amelyek felboríthatják a stratégiai elrettentés kényes egyensúlyát.”

Az elnök hozzátette: a végső döntés előtt Moszkva részletesen elemzi a helyzetet, és ennek megfelelően mérlegeli, fenntartja-e a további önkéntes önkorlátozásokat.

Putyin: összeomlott az orosz–amerikai fegyverzetellenőrzés

Az államfő ugyanakkor nem rejtette véka alá: az elmúlt években Washington lépései teljesen szétzilálták a két nagyhatalom közötti fegyverzetellenőrzési rendszert.

„Lépésről lépésre szinte teljesen felszámolták a szovjet–amerikai, majd az orosz–amerikai megállapodásokat a nukleáris rakéták és a stratégiai védelmi fegyverek ellenőrzéséről” – mondta Putyin.

Hozzátette: Moszkva mindig is jelezte, milyen veszélyekkel jár a kontrollmechanizmusok lebontása, de az Egyesült Államok következetesen hátat fordított a korábbi egyezményeknek.

Washingtonban is napirenden

Augusztus végén Andrew Jebara altábornagy, az amerikai légierő stratégiai elrettentésért felelős vezérkari főnök-helyettese jelezte: Donald Trump amerikai elnök egy új megállapodást szeretne kötni Oroszországgal, amely felválthatná a New START-ot.

Trump ugyanakkor azt is kilátásba helyezte, hogy a tárgyalásokba Kínát is be kellene vonni. Korábban több kongresszusi képviselő is felszólította Marco Rubio külügyminisztert, hogy hosszabbítsa meg a szerződést, hangsúlyozva: a történelem során még a legválságosabb időkben is sikerült Moszkvának és Washingtonnak tárgyalóasztalhoz ülnie a nukleáris katasztrófa elkerülése érdekében - írta a Lenta.