Mi lesz ebből? Az USA brutális üzenetet küldött Putyinnak

Vance hangsúlyozta: Washington a Biden-kormány távozása óta „aktívan a békét keresi”, de ehhez Moszkvának is változtatnia kell. „Oroszországnak fel kell ébrednie és el kell fogadnia a valóságot” – mondta. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is azon lesz, hogy békét teremtsen, „még ha a másik fél ezt jelenleg nem is látja be”.

Moszkva szerint nyitottak a tárgyalásokra

Az orosz vezetés többször is kijelentette, hogy kész a tárgyalásokra Ukrajna ügyében. Szergej Lavrov külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszakán hangsúlyozta: Moszkva a konfliktus gyökereinek rendezését szeretné elérni, és Vlagyimir Putyin elnök is többször jelezte nyitottságát a párbeszédre.

Grigorij Karasin, az orosz Föderációs Tanács külügyi bizottságának elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges találkozót Putyin és Volodimir Zelenszkij között gondosan elő kell készíteni. „Ilyen megbeszéléseket csak úgy, előkészítés nélkül megtartani egyszerűen nem komoly, mert még elméletben sem vezethetnek eredményre” – fogalmazott.

Washington és Moszkva üzengetése folytatódik

Míg Washington szerint Oroszország hátrál ki a megbeszélésekből, addig Moszkva azzal érvel, hogy valós tárgyalásokhoz valós feltételek és komoly előkészítés szükséges. A két narratíva közötti szakadék továbbra is azt mutatja, hogy a békefolyamat egyelőre távoli cél marad - írta a Lenta.