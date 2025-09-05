Putyin döntött Európa sorsáról, történelmi bejelentést tett

A Távol-Kelet felemelkedése

Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz Távol-Kelet gazdasági teljesítménye az elmúlt tíz évben megduplázódott, a régió GDP-je 11 ezermilliárd rubelre nőtt, a munkanélküliség drasztikusan csökkent, a bérek pedig átlagosan 100 ezer rubel fölé emelkedtek. A kikötők kapacitása tíz év alatt 380 millió tonnára nőtt, és további bővítések várhatók. A transzszibériai és Bajkál-Amur vasútvonal modernizálása, valamint az északi-sarki útvonal fejlesztése stratégiai cél.

Putyin történelmi bejelentést tett

Fotó: MIKHAIL SINITSYN / POOL

A lakhatás területén Putyin új intézkedést jelentett be: a 2 százalékos kamattal elérhető keleti és arktiszi hiteleket kiterjesztik a használt lakásokra is, mivel sok településen nincs új építés. A nagycsaládok számára pedig életkortól függetlenül elérhető lesz a kedvezményes hitel.

Energetikai áttörés: Szibéria Ereje 2

A fórum legnagyobb visszhangot kiváltó bejelentése a Kínával közösen építendő Szibéria Ereje 2 gázvezeték volt. A vezeték Mongólián keresztül halad majd, amelynek miniszterelnöke a plenárison biztosította: országa készen áll a projekt elindítására, és maga is fogyasztani fogja az orosz gázt. Putyin a világ egyik legnagyobb energetikai beruházásának nevezte a vezetéket.

A széniparról szólva Putyin elismerte, hogy az ágazat nehézségekkel küzd a külpiaci változások miatt, de a hazai igényekre, modern technológiákra és energiahatékonyságra kell építeni a jövőt.

Üzenet Ukrajnának és a Nyugatnak

A háborúval kapcsolatban Putyin világossá tette: ha idegen csapatok jelennek meg Ukrajna területén, azokat Oroszország jogos katonai célpontnak tekinti. Azt mondta: „Ha valóban sikerül békét hozó döntéseket kötni, akkor nem lesz szükség külföldi erőkre. De egyelőre ilyen komoly tárgyalás nem zajlik.”

Azt is megjegyezte, hogy Kijev mostanában nyitottabb a párbeszédre, de szerinte nem lehet érdemi megállapodásra jutni az ukrán vezetéssel.

Globális gazdaság és AI

Putyin a világgazdaság alakulásáról is beszélt: Oroszország számára az Ázsia–Csendes-óceáni térség és a Globális Dél új lehetőségeket kínál, hiszen ezek az országok nem vonultak ki az orosz piacról, szemben az európai vállalatokkal. A protekcionizmust a világkereskedelemre nézve károsnak nevezte, Oroszország szerinte továbbra is nyitott minden partner felé.