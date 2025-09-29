Hírlevél

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Ukrajna

Nem bírnak magukkal: perzselő üzenetet küldtek a britek Putyinnak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A brit védelmi miniszter, John Hilly üzenetet intézett Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz a ukrajnai konfliktussal kapcsolatban – adta hírül a Sky News.
UkrajnakonfliktusbékeWashington

„Ma Liverpoolból ezt üzenjük Moszkvának: elnök úr, Ön nem fog győzni. Fogadja el a békét” – mondta Hilly a Munkáspárt kongresszusán Putyinnak címezve.

putyin
A britek üzentek Putyinnak. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Ezt üzenték a britek Putyinnak

A brit katonai vezető hozzátette, hogy Ukrajna biztonsága elválaszthatatlan a Nagy-Britannia biztonságától, és hangsúlyozta: London folytatja Kijev támogatását.

Korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance kijelentette, hogy Oroszországnak „fel kell ébrednie és szembe kell néznie a valósággal”. Hozzátette, hogy az amerikai adminisztráció álláspontja az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatban nem változott, és Washington továbbra is dolgozik a béke eléréséért.

