„Ma Liverpoolból ezt üzenjük Moszkvának: elnök úr, Ön nem fog győzni. Fogadja el a békét” – mondta Hilly a Munkáspárt kongresszusán Putyinnak címezve.

A britek üzentek Putyinnak. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

A brit katonai vezető hozzátette, hogy Ukrajna biztonsága elválaszthatatlan a Nagy-Britannia biztonságától, és hangsúlyozta: London folytatja Kijev támogatását.

Korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance kijelentette, hogy Oroszországnak „fel kell ébrednie és szembe kell néznie a valósággal”. Hozzátette, hogy az amerikai adminisztráció álláspontja az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatban nem változott, és Washington továbbra is dolgozik a béke eléréséért.