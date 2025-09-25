Hírlevél

Putyin döbbenetes bejelentése mindenkit sokkolt

38 perce
Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy a világ egy új technológiai korszak felé halad, amelyet az atomenergia fejlődése indít el. Az államfő hangsúlyozta, hogy egyre több ország tekinti a békés atomenergiát hosszú távú fejlődési erőforrásnak.
Vlagyimir PutyinatomenergiaOroszország

„Ez a párbeszéd különösen fontos, amikor egyre több ország és nagyvállalat is a világ atomenergiáját a hosszú távú, fenntartható fejlődés legfontosabb energiaforrásaként kezeli” – mondta Putyin a VDNH-n tartott Globális Atomfórumon. Hozzátette, hogy reméli, a rendezvény résztvevői meg tudják vitatni az atomipar jelenét és jövőjét a közelgő ülésen.

putyin
Putyin
Fotó: AFP/POOL/Vyacheslav Prokofyev

Putyin bejelentése

A „Világ Atom Hetének” fórumát Oroszország atomiparának 80. évfordulójához időzítették. Az eseményen Putyin tanácskozást tart többek között Belarusz, Etiópia, Irán, Üzbegisztán, Mianmar és Örményország vezetőivel, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatójával, Rafael Grossival.

 

