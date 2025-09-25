Putyin döbbenetes bejelentése mindenkit sokkolt

„Ez a párbeszéd különösen fontos, amikor egyre több ország és nagyvállalat is a világ atomenergiáját a hosszú távú, fenntartható fejlődés legfontosabb energiaforrásaként kezeli” – mondta Putyin a VDNH-n tartott Globális Atomfórumon. Hozzátette, hogy reméli, a rendezvény résztvevői meg tudják vitatni az atomipar jelenét és jövőjét a közelgő ülésen.

Fotó: AFP/POOL/Vyacheslav Prokofyev

A „Világ Atom Hetének” fórumát Oroszország atomiparának 80. évfordulójához időzítették. Az eseményen Putyin tanácskozást tart többek között Belarusz, Etiópia, Irán, Üzbegisztán, Mianmar és Örményország vezetőivel, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatójával, Rafael Grossival.