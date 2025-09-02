Putyin úgy fogalmazott: „Ukrajna jelentős mennyiségű energiahordozót kap kelet-európai szomszédaitól. Zárják el a visszafordított gázszállításokat, állítsák le az áramellátást, és rögtön megértik, hogy vannak határai a mások érdekeinek megsértésének.”

A szlovák miniszterelnök korábban már kijelentette: országa „erkölcsi joggal” rendelkezik ahhoz, hogy leállítsa a gázszállítást Ukrajna irányába. Fico arra hivatkozott, hogy külföldi cégek a kelet-szlovákiai Vojany falunál futó vezetéken keresztül juttatnak el gázt Ukrajnának, ami szerinte tovább növeli a nyomást az energiaárakon.

Mint ismert, az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitja január 1-jén teljesen megszűnt, miután Kijev nem hosszabbította meg a Gazprom és a Naftogaz közötti szerződést. Volodimir Zelenszkij elnök azzal indokolta a döntést, hogy Ukrajna nem engedheti meg Oroszországnak, hogy „további milliárdokat keressen a gázon”.

Szlovákia azóta orosz gáz nélkül maradt, és február 1-je óta kizárólag a Török Áramlaton keresztül jut nyersanyaghoz - emlékezett vissza a Kommersant.