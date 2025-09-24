„Kazahsztán nem közvetítő, és nem is tekint magára annak. A feleknek saját maguknak kell párbeszédet folytatniuk a vitás kérdésekben” – mondta az elnök, hozzátéve: ha szükséges, Asztana mindig kész lesz „jó szolgálataival” segíteni, és tárgyalási platformot biztosítani.

Putyin szövetségese rácsapta az ajtót Moszkvára Forrás: Igor Egorov/RIA Novosti

Tokajev szerint a területi kérdés a legnehezebb akadály, amelyet olyan történelmi viták terhelnek, mint a „Kijevi Rusz”, az „ajándékba adott területek” vagy éppen az ukrán államiság körüli diskurzusok. Ezek miatt a gyakorlatban még nem látszik a békemegoldás.

Zelenszkij és Tokajev találkozott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban jelezte, hogy akár Kazahsztánban is hajlandó lenne találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Egy Fox Newsnak adott interjúban több más országot is felsorolt lehetséges helyszínként, köztük Törökországot és Svájcot.

A kazah elnök szeptember 23-án az ENSZ Közgyűlésen személyesen is egyeztetett Zelenszkijjel – először 2019 óta. A megbeszélésről részleteket nem közöltek, de a kazah fél jelezte: nyitott arra, hogy tárgyalási helyszínt biztosítson.

Moszkva szkeptikus

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor emlékeztetett: Ukrajna „óriási számú országot” ajánlott fel helyszínként, köztük olyanokat is, amelyeket Moszkva elfogadhatatlannak tart. „Ausztria és Svájc ma már de facto nem semleges országok számunkra” – fogalmazott Peszkov, hozzátéve: Kazahsztán korábban nem is szerepelt Kijev elsődleges javaslatai között.

Többpólusú politika

Elemzők szerint Tokajev óvatos állásfoglalása jól illeszkedik Kazahsztán „többvektorú” külpolitikájához: miközben szoros partneri viszonyt ápol Moszkvával, rendszeresen kapcsolatot tart fenn Ukrajnával is. A Financial University oktatója, Jevgenyija Vojko úgy értékelte: Asztana így kíván „a folyamat fölött maradni”, elkerülve, hogy egyoldalúan bármelyik fél pártfogójának tekintsék - írja a Gazeta.ru.