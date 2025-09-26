Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Putyin szerint a két ország gazdasági kapcsolatai „nagyon jó állapotban vannak”.

Putyin

Fotó: AFP/POOL/Vyacheslav Prokofyev

Ezt mondta Putyin

„Összességében a gazdasági helyzetünk rendkívül kedvező. Egyszerűen csodálatos. Az áruforgalmunk meghaladja az 50 milliárd dollárt, és egy ilyen nagy bázisról tovább nő. Nemcsak a tavalyi évben, hanem az idei év első hónapjaiban, az elmúlt fél évben is nőtt” – magyarázta Putyin.

Az orosz import jelentős részét a fehérorosz élelmiszerek teszik ki. A szakértők szerint ezt a tendenciát a magas minőség, az alacsony ár és a kényelmes logisztika magyarázza. Az Oroszországba behozott tejtermékek szinte 100 százaléka, a tojás 87 százaléka, valamint a kész húsáruk 97 százaléka Fehéroroszországból származik. Emellett a közelmúltban a fehérorosz export 2024-ben az oroszországi baromfi- és húsbehozatal körülbelül felét tette ki: a baromfihús és belsőségek esetében 51 százalékot, a marhahúsnál pedig 46 százalékot.

Márciusban az elnök kiemelte, hogy az áruforgalom 5,7 százalékkal nőtt, és meghaladta az 50 milliárd dollárt. „A mai napig olyan kapcsolatokat építünk, amelyek példaként szolgálhatnának sok más ország közötti gazdasági együttműködésre, az államok biztonságának biztosítására, valamint nemzetközi szinten folytatott együttműködésünkre” – hangsúlyozta az orosz vezető.