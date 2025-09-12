Putyin megszólalt a béketárgyalásokról

„Egyelőre talán helyénvalóbb szünetről beszélni” – mondta Peszkov, Putyin sajtótitkára a béketárgyalásokról egy sajtótájékoztatón.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Putyin és a béke

A közvetlen tárgyalások újrakezdése óta Oroszország és Ukrajna három találkozót tartott Isztambulban. A delegációk legutóbb július 23-án találkoztak. A felek megállapodtak a hadifoglyok cseréjében. Oroszország szakértői csoportok létrehozását javasolta a tárgyalások során felmerülő konkrét kérdések megoldására, de ebben a kérdésben nem történt előrelépés.

Augusztus végén a Kreml arról számolt be, hogy a delegációk vezetői – Vlagyimir Medinszkij, az orosz elnök segédtisztje és Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács titkára – továbbra is kapcsolatban állnak egymással. Ugyanakkor a Politico forrásokra hivatkozva azt írta , hogy az Egyesült Államok érdeklődést mutat az Oroszország és Ukrajna közötti technikai konzultációk megszervezése iránt egy esetleges háromoldalú csúcstalálkozó előtt. A Politico szerint az alacsony szintű tárgyalások érinthetik a területi és biztonsági garanciák kérdéseit, ami alapot teremtene a legmagasabb szintű további megbeszélésekhez.