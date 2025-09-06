Vlagyimir Putyin megegyezett Trumppal

Putyin tanácsadója a keleti gazdasági fórum (VEF) végén beszélgetett az újságírókkal.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak a közös sajtótájékoztató végén az alaszkai Anchorage-ben

Fotó: Drew Angerer / AFP

Ezt mondta a tanácsadó Putyinról

„A fórum nagyon fontos események után kerül megrendezésre, amikor elnökünk és (...) Trump megállapodtak abban, hogy közelítik egymáshoz álláspontjukat, ezzel gyakorlatilag javítva a kapcsolatokat” – mondta a tisztviselő.

Mint ismert, Augusztus 15-én Alaszkában, Anchoridge városában, az Elmendorf-Richardson katonai bázison találkozott Putyin és Trump. A két vezető beszélgetése 2 óra 45 percig tartott.

Korábban a Kreml hivatalos képviselője, Dmitrij Peskov közölte, hogy bonyolultak a Putyin és Trump közötti tárgyalások, mivel mindketten a saját országuk érdekeit védik.