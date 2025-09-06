Hírlevél

Rendkívüli

Vlagyimir Putyin

Vlagyimir Putyin megegyezett Trumppal

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Erről Anton Kobyakov, az orosz vezető tanácsadója számolt be a RIA Novosti hírügynökségnek adott interjúban. Mint mondta: Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megállapodtak abban, hogy közelebb hozzák egymáshoz álláspontjaikat, ami pozitív hatással lehet a két ország kapcsolataira.
Vlagyimir PutyinkapcsolatTrumppalAFP

Putyin tanácsadója a keleti gazdasági fórum (VEF) végén beszélgetett az újságírókkal.

putyin
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak a közös sajtótájékoztató végén az alaszkai Anchorage-ben
Fotó: Drew Angerer / AFP

Ezt mondta a tanácsadó Putyinról

„A fórum nagyon fontos események után kerül megrendezésre, amikor elnökünk és (...) Trump megállapodtak abban, hogy közelítik egymáshoz álláspontjukat, ezzel gyakorlatilag javítva a kapcsolatokat” – mondta a tisztviselő.

Mint ismert, Augusztus 15-én Alaszkában, Anchoridge városában, az Elmendorf-Richardson katonai bázison találkozott Putyin és Trump. A két vezető beszélgetése 2 óra 45 percig tartott.

Korábban a Kreml hivatalos képviselője, Dmitrij Peskov közölte, hogy bonyolultak a Putyin és Trump közötti tárgyalások, mivel mindketten a saját országuk érdekeit védik.

 

